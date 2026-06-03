Spider-Man w Marvel's Wolverine? Wszystko jest już jasne

Podczas wtorkowego State of Play Insomniac Games sprawiło wiele radości fanom Logana. Otrzymaliśmy wreszcie długi gameplay z nadchodzącej produkcji.
Szybko jednak fani zaczęli się zastanawiać nad jedną kwestią. Czy nowa produkcja ze świata Marvela doczeka się crossoveru?
Wolverine bez Spider-Mana
Przypomnijmy, że Insomniac swoją przygodę ze słynnym komiksowym uniwersum zaczął od trzech gier o Spider-Manie, które trafiły na rynek kolejno w 2018, 2020 i 2023 roku. Do tego już dawno temu potwierdzono, iż Marvel’s Wolverine dziać się będzie w tej samej rzeczywistości, co tytuły o Człowieku Pająku. Logiczne wydawało się zatem, że alter ego Petera Parkera (lub Milesa Moralesa) prędzej czy później w produkcji o Loganie się pojawi – nawet w ramach subtelnego mrugnięcia okiem do gracza. Ale nic bardziej mylnego – studio potwierdziło, że do żadnego spotkania dwóch wspomnianych superbohaterów nie dojdzie.
Nadzieje fanom w tym zakresie odebrał dyrektor kreatywny Insomniac, Marcus Smith, który w rozmowie z IGN stwierdził:
To prawda, że akcja toczy się w uniwersum Marvela oznaczonym jako 1048, czyli w świecie gier wideo od studia Insomniac. Wszystko dzieje się w tym samym świecie, ale nie mamy tutaj żadnego crossoveru. Spider-Man nie pojawi się w grze Wolverine.
GramTV przedstawia:
Wydaje się, że takie postawienie sprawy jest jak najbardziej logiczne. Wszak growy Peter Parker nie wydaje się byś świadomy faktu, iż na świecie znajduje się większa liczba mutantów. Dodatkowo nie ma on też za bardzo powodu, by wyruszać poza Nowy Jork. Tymczasem Logan będzie w toku swojej opowieści podróżować po różnych zakątkach świata, zahaczając o Tokio, Kanadę czy też fikcyjne Madripoor. De facto więc drogi Wolverine’a i Spider-Mana nie za bardzo nawet miały gdzie się przeciąć. Cóż, może w przyszłości? Wszak obie te postacie, przynajmniej w świecie komiksów, współpracowały ze sobą wielokrotnie.
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