Spider-Man w Marvel's Wolverine? Wszystko jest już jasne

Szybko jednak fani zaczęli się zastanawiać nad jedną kwestią. Czy nowa produkcja ze świata Marvela doczeka się crossoveru?

Wolverine bez Spider-Mana

Przypomnijmy, że Insomniac swoją przygodę ze słynnym komiksowym uniwersum zaczął od trzech gier o Spider-Manie, które trafiły na rynek kolejno w 2018, 2020 i 2023 roku. Do tego już dawno temu potwierdzono, iż Marvel’s Wolverine dziać się będzie w tej samej rzeczywistości, co tytuły o Człowieku Pająku. Logiczne wydawało się zatem, że alter ego Petera Parkera (lub Milesa Moralesa) prędzej czy później w produkcji o Loganie się pojawi – nawet w ramach subtelnego mrugnięcia okiem do gracza. Ale nic bardziej mylnego – studio potwierdziło, że do żadnego spotkania dwóch wspomnianych superbohaterów nie dojdzie.