Z Xbox Game Pass znika dzisiaj 6 gier. Usługa straci kilka ciekawych tytułów

Już w przyszłym tygodniu w Xbox Game Pass pojawią się trzy produkcje, które debiutują na konsolach Xbox. Dziś – 15 stycznia – zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, usługę Microsoftu opuści natomiast aż sześć produkcji. Abonenci amerykańskiej firmy stracą niestety dostęp do kilku interesujących tytułów, a także do jednej gry, która została wyprodukowana przez studio należące do giganta z Redmond.



Wielu graczy z pewnością zasmuci fakt, że z Xbox Game Pass zostanie dziś usunięte Nobody Saves the World, czyli ciepło przyjęte – zarówno przez graczy, jak i recenzentów – action-RPG z elementami roguelike’a od DrinkBox Studios, które na swoim koncie ma również udaną serię Guacamelee!



To jednak nie koniec, ponieważ z biblioteki Xbox Game Pass zniknie dziś także We Happy Few – oryginalna przygodowa gra akcji, która rozgrywa się w alternatywnej wersji Anglii z lat 60. XX wieku. Za produkcję odpowiedzialne jest należące do Microsoftu studio Compulsion Games. Sama gra została jednak wydana w 2018 roku przez firmę Gearbox Publishing.



Ponadto z usługi amerykańskiej firmy usunięte zostaną dzisiaj m.in. takie tytuły jak Danganronpa: Trigger Happy Havoc oraz The Anacrusis. Pełną listę gier zaplanowanych do usunięcia znajdziecie poniżej.

Gry usuwane z Xbox Game Pass (styczeń 2023):