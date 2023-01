Xbox Game Pass traci kolejne tytuły. W połowie stycznia z usługi zniknie 5 gier

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami z końcem grudnia bibliotekę Xbox Game Pass opuściło aż 9 gier. Niestety nie jest to koniec złych informacji dla abonentów Microsoftu. W połowie stycznia usługa amerykańskiej firmy straci kolejnych 5 produkcji. Wśród tytułów zaplanowanych do usunięcia nie brakuje wartych uwagi pozycji, dlatego zainteresowani powinni pospieszyć się z nadrabianiem zaległości.



Jedną z bardziej odczuwalnych strat dla abonentów Xbox Game Pass z pewnością będzie usunięcie z usługi Nobody Saves the World – ciepło przyjętej gry action-RPG z elementami roguelike’a od DrinkBox Studios, czyli twórców serii Guacamelee! Wielu subskrybentów amerykańskiej firmy na pewno zasmuci również fakt, że w połowie stycznia z biblioteki zniknie także Danganronpa: Trigger Happy Havoc Anniversary Edition.



Jak wspomnieliśmy wyżej, już 15 stycznia usługa Xbox Game Pass straci w sumie 5 produkcji. Pełną listę tytułów zaplanowanych do usunięcia w połowie bieżącego miesiąca znajdziecie poniżej.

Gry usuwane z Xbox Game Pass (styczeń 2023):