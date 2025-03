Z tymi potworami zmierzy się bohater The Blood of Dawnwalker. Nowa grafika prezentuje bestie z kopalni

The Blood of Dawnwalker doczekało się kolejnej świeżej grafiki koncepcyjnej, na której tym razem zaprezentowano potwory, z którymi zmierzy się główny bohater. Niedawno Rebel Wolves podzieliło się nowymi pracami prezentującymi jedną z wampirzych postaci, a także wywołującą przerażenie lokację. Tym razem studio pochwaliło się wyglądem koboldów, czyli małych i zwinnych bestii, które uprzykrzają życie górnikom w kopalni.

The Blood of Dawnwalker – nowa grafika koncepcyjna prezentuje koboldy

Ważnym elementem świata The Blood of Dawnwalker będą kopalnie srebra, które zachęciły ludzi do wybrania się do Doliny Sangora w poszukiwaniu bogactw. Prężnie działający przemysł notorycznie zakłócany jest przez koboldy, które mieszkają pod ziemią. Ich doskonały wzrok, pozwalający widzieć w ciemnościach oraz długie kończyny sprawiają, że te stworzenia są idealnie przystosowane do wąskich i ciemnych przejść. Ich zakrzywione pazury stanowią ogromne zagrożenie dla górnikom i każdego, kto wejdzie im w drogę.