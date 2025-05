Z tym reżyserem Gears of War może stać się najlepszą ekranizacją gier w historii. Ta seria zasługiwała na takie nazwisko

Netflix przyspiesza prace nad długo wyczekiwaną ekranizacją kultowej serii gier Gears of War. Reżyserem widowiskowej adaptacji zostanie David Leitch, znany z takich hitów jak Bullet Train, Deadpool 2 czy ubiegłoroczny Kaskader.

Reżyser wraz ze swoją żoną Kelly McCormick wyprodukują film za pośrednictwem swojego studia 87North, we współpracy z The Coalition – kanadyjskim deweloperem odpowiedzialnym za markę Gears of War. Scenariusz przygotowuje Jon Spaihts, który pracował wcześniej przy Diunie Denisa Villeneuve’a.