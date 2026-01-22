Zaloguj się lub Zarejestruj

Z grą twórców Apex Legends i Titanfall wszystko w porządku? Pojawiły się nowe sygnały

Mikołaj Berlik
2026/01/22 12:30
0
0

Poznaliśmy listę trofeów na PlayStation 5.

Gdy opadły emocje po grudniowym The Game Awards, w sieci pojawiło się wiele głosów rozczarowania. Widzowie, którzy wytrwali do samego końca gali, liczyli na potężne uderzenie – nową odsłonę kultowej serii lub wyczekiwaną zapowiedź. Zamiast tego zobaczyliśmy pierwszy zwiastun Highguard. Choć za projektem stoją weterani z Respawn Entertainment, odpowiedzialni za sukcesy Titanfall oraz Apex Legends, brak rozpoznawalnego logotypu sprawił, że gra została przyjęta dość chłodno. Od tamtego czasu o tytule było podejrzanie cicho, co wielu uznało za sygnał nadchodzącego opóźnienia. Najnowsze doniesienia sugerują jednak coś innego.

Highguard
Highguard

Highguard – kolejne wskazówki twórców

Czym właściwie jest Highguard? Twórcy określają swój projekt mianem raid shootera PvP. Gracze wcielą się w Wardenów – tajemniczych rewolwerowców wysłanych na mityczny kontynent w celu przejęcia nad nim całkowitej kontroli. Rozgrywka ma stanowić unikalny miks precyzyjnego strzelania, ogromnej mobilności (z której słyną poprzednie produkcje studia) oraz dynamicznych napadów na ekipy innych graczy. To propozycja skrojona pod fanów emocjonujących starć, w których każda sekunda i każdy ruch mają znaczenie dla powodzenia misji.

Wczytywanie ramki mediów.

Mimo że od pokazu na TGA nie zobaczyliśmy ani sekundy nowego gameplayu, a kampania marketingowa praktycznie nie istnieje, data premiery widniejąca na trailerze – 26 stycznia 2026 roku – wydaje się być ostateczna. Najmocniejszym dowodem na to jest fakt, że na serwerach PlayStation pojawiły się już oficjalne listy trofeów dla Highguard. W branżowej rzeczywistości taki wyciek niemal zawsze zwiastuje debiut w ciągu kilku najbliższych dni. Wygląda na to, że deweloperzy zdecydowali się na strategię tzw. „shadow dropu” lub premiery z bardzo krótkim wyprzedzeniem, licząc na to, że jakość rozgrywki obroni się sama.

GramTV przedstawia:

Pozostaje jednak pytanie, czy taki model dystrybucji ma sens w przypadku zupełnie nowej marki? Brak zbudowanego „hype’u” i szczegółowej prezentacji trybów gry to ryzykowne zagranie, nawet jeśli za sterami siedzą branżowi wyjadacze. Z drugiej strony, jeśli Highguard faktycznie uszczęśliwi fanów, jak Apex Legends w dniu swojego niespodziewanego debiutu, możemy być świadkami pierwszej dużej niespodzianki 2026 roku. Przekonamy się o tym już w najbliższy poniedziałek.

Highguard zmierza na PC oraz konsole PlayStation 5 i Xbox Series X/S.

News
PC
plotka
Respawn Entertainment
Respawn
PlayStation 5
Xbox Series X
Xbox Series S
Highguard
