Z grą twórców Apex Legends i Titanfall wszystko w porządku? Pojawiły się nowe sygnały

Gdy opadły emocje po grudniowym The Game Awards, w sieci pojawiło się wiele głosów rozczarowania. Widzowie, którzy wytrwali do samego końca gali, liczyli na potężne uderzenie – nową odsłonę kultowej serii lub wyczekiwaną zapowiedź. Zamiast tego zobaczyliśmy pierwszy zwiastun Highguard. Choć za projektem stoją weterani z Respawn Entertainment, odpowiedzialni za sukcesy Titanfall oraz Apex Legends, brak rozpoznawalnego logotypu sprawił, że gra została przyjęta dość chłodno. Od tamtego czasu o tytule było podejrzanie cicho, co wielu uznało za sygnał nadchodzącego opóźnienia. Najnowsze doniesienia sugerują jednak coś innego.

Highguard – kolejne wskazówki twórców

Czym właściwie jest Highguard? Twórcy określają swój projekt mianem raid shootera PvP. Gracze wcielą się w Wardenów – tajemniczych rewolwerowców wysłanych na mityczny kontynent w celu przejęcia nad nim całkowitej kontroli. Rozgrywka ma stanowić unikalny miks precyzyjnego strzelania, ogromnej mobilności (z której słyną poprzednie produkcje studia) oraz dynamicznych napadów na ekipy innych graczy. To propozycja skrojona pod fanów emocjonujących starć, w których każda sekunda i każdy ruch mają znaczenie dla powodzenia misji.

