Z Domy dobrego do Lalki. Ujawniono obsadę i pierwsze zdjęcia serialowej adaptacji klasyka od Netflix

Powstaje nie jedna Lalka, a dwie. I dzieje się to równocześnie.

Jakiś czas temu informowaliśmy, że Lalka Bolesława Prusa wraca na ekran w wielkim stylu – i to w więcej niż jednej odsłonie. Oprócz kinowej adaptacji z Marcinem Dorocińskim w roli głównej, równolegle powstaje serialowa wersja klasyki dla Netfliksa. Teraz platforma uchyla rąbka tajemnicy: zaprezentowano pierwsze zdjęcia z planu oraz pełniejszą obsadę produkcji.

Netflix też będzie mieć swoją Lalkę

W głównych rolach sześcioodcinkowego serialu zobaczymy Tomasza Schuchardta (niedawno widzianego w Domu dobrym) jako Stanisława Wokulskiego oraz Sandrę Drzymalską w roli Izabeli Łęckiej. Towarzyszyć im będzie plejada uznanych aktorów. Dariusz Chojnacki wciela się w Ignacego Rzeckiego – lojalnego wspólnika Wokulskiego i jednego z moralnych filarów powieści. Jacek Braciak zagra Tomasza Łęckiego, arystokratę żyjącego ponad stan, symbol świata pozorów i upadku dawnej elity. W obsadzie znalazły się także Julia Wyszyńska, która występuje jako Florentyna, oraz Magdalena Cielecka w roli charyzmatycznej Kazimiery Wąsowskiej.