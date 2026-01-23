Zaloguj się lub Zarejestruj

Z Domy dobrego do Lalki. Ujawniono obsadę i pierwsze zdjęcia serialowej adaptacji klasyka od Netflix

Jakub Piwoński
2026/01/23 16:50
0
0

Powstaje nie jedna Lalka, a dwie. I dzieje się to równocześnie.

Jakiś czas temu informowaliśmy, że Lalka Bolesława Prusa wraca na ekran w wielkim stylu – i to w więcej niż jednej odsłonie. Oprócz kinowej adaptacji z Marcinem Dorocińskim w roli głównej, równolegle powstaje serialowa wersja klasyki dla Netfliksa. Teraz platforma uchyla rąbka tajemnicy: zaprezentowano pierwsze zdjęcia z planu oraz pełniejszą obsadę produkcji.

Lalka
Lalka

Netflix też będzie mieć swoją Lalkę

W głównych rolach sześcioodcinkowego serialu zobaczymy Tomasza Schuchardta (niedawno widzianego w Domu dobrym) jako Stanisława Wokulskiego oraz Sandrę Drzymalską w roli Izabeli Łęckiej. Towarzyszyć im będzie plejada uznanych aktorów. Dariusz Chojnacki wciela się w Ignacego Rzeckiego – lojalnego wspólnika Wokulskiego i jednego z moralnych filarów powieści. Jacek Braciak zagra Tomasza Łęckiego, arystokratę żyjącego ponad stan, symbol świata pozorów i upadku dawnej elity. W obsadzie znalazły się także Julia Wyszyńska, która występuje jako Florentyna, oraz Magdalena Cielecka w roli charyzmatycznej Kazimiery Wąsowskiej.

Za kamerą stoi Paweł Maślona, reżyser Ataku paniki i nagrodzonego Złotymi Lwami filmu Kos. Twórca jest również współautorem scenariusza, który powstał we współpracy z Pawłem Demirskim i Jagodą Dutkiewicz. Zdjęcia do serialu rozpoczęły się w lipcu i realizowane były m.in. w Warszawie, Lublinie, Łodzi, Wrocławiu oraz w Nieborowie. Premiera na Netfliksie planowana jest na drugą połowę 2026 roku.

GramTV przedstawia:

Warto przypomnieć, że w tym samym czasie powstaje druga, kinowa wersja Lalki. W tej adaptacji Wokulskiego gra Marcin Dorociński, Izabelę Łęcką – Kamila Urzędowska, a Ignacego Rzeckiego – Marek Kondrat. Film trafi do kin 30 września, co oznacza, że widzowie już wkrótce będą mogli porównać dwie zupełnie różne interpretacje jednej z najważniejszych polskich powieści. Która Lalka zyska większe uznanie widzów? Przekonamy się w tym roku.

Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy z otwartym podejściem do kina i popkultury. Science fiction w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




