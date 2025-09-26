Zaloguj się lub Zarejestruj

Lalka z kolejnym wielkim nazwiskiem. Czy ten film ma już wszystkie gwiazdy polskiego kina?

Jakub Piwoński
2025/09/26 12:40
Obsada filmu wygląda imponująco.

Jak donosi Filmweb, obsada nowej adaptacji Lalki Bolesława Prusa wzbogaciła się o kolejną gwiazdę. Do już i tak imponującej listy nazwisk dołącza Borys Szyc, który wcieli się w rolę barona Krzeszowskiego. Trzeba przyznać, że film Macieja Kawalskiego aż puchnie od topowych aktorów polskiego kina – na ekranie zobaczymy m.in. Marcina Dorocińskiego, Maję Ostaszewską, Kamilę Urzędowską, Marka Kondrata czy Agatę Kuleszę, Marka Kondrada, Andrzeja Seweryna i Krystynę Jandę.

Borys Szyc w adaptacji Lalki

Szyc zagra męża baronowej Krzeszowskiej (Ostaszewska), a producenci już teraz zapowiadają, że ta para dostarczy widzom sporo emocji i odrobiny komediowego pazura. Sam aktor podkreśla, że jego bohater to „karykatura arystokraty, który wszystko przegrał, ale wciąż kurczowo trzyma się pozorów” – co czyni go wyjątkowo aktualną figurą, także we współczesnym kontekście.

Przypomnijmy, że Lalka Prusa – uznawana za jedno z najważniejszych dzieł polskiej literatury – to opowieść o kupcu Stanisławie Wokulskim (Dorociński), którego nieszczęśliwa miłość do arystokratki Izabeli Łęckiej (Urzędowska) prowadzi do dramatycznych konsekwencji. Lalka Prusa doczekała się już kilku ekranizacji – od słynnego serialu Wojciecha Jerzego Hasa z 1968 roku po adaptację telewizyjną Ryszarda Bera. Teraz szykuje się kolejna, a równolegle Netflix pracuje nad własną wersją klasycznej powieści.

Za kamerą stoi Maciej Kawalski (Niebezpieczni dżentelmeni), autorem zdjęć jest Piotr Sobociński jr, a całość produkuje Radosław Drabik (Gigant Films). Zdjęcia do filmu ruszyły w lipcu tego roku.

Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


