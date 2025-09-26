Lalka z kolejnym wielkim nazwiskiem. Czy ten film ma już wszystkie gwiazdy polskiego kina?

Jak donosi Filmweb, obsada nowej adaptacji Lalki Bolesława Prusa wzbogaciła się o kolejną gwiazdę. Do już i tak imponującej listy nazwisk dołącza Borys Szyc, który wcieli się w rolę barona Krzeszowskiego. Trzeba przyznać, że film Macieja Kawalskiego aż puchnie od topowych aktorów polskiego kina – na ekranie zobaczymy m.in. Marcina Dorocińskiego, Maję Ostaszewską, Kamilę Urzędowską, Marka Kondrata czy Agatę Kuleszę, Marka Kondrada, Andrzeja Seweryna i Krystynę Jandę.

Fot. SkyShowtime

Borys Szyc w adaptacji Lalki

Szyc zagra męża baronowej Krzeszowskiej (Ostaszewska), a producenci już teraz zapowiadają, że ta para dostarczy widzom sporo emocji i odrobiny komediowego pazura. Sam aktor podkreśla, że jego bohater to „karykatura arystokraty, który wszystko przegrał, ale wciąż kurczowo trzyma się pozorów” – co czyni go wyjątkowo aktualną figurą, także we współczesnym kontekście.