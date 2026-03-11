Jedno z najlepszych anime otrzyma aktorską wersję. Serialowa adaptacja powstanie od twórców One Piece

To może być naprawdę udana produkcja.

Tomorrow Studios, które stoi za popularną aktorską adaptacją One Piece dla Netflixa, przygotowuje kolejny projekt inspirowany japońską animacją. Tym razem na celowniku twórców znalazło się kultowe anime Samurai Champloo. Co ważne, w rozwój przedsięwzięcia zaangażowany jest także Shinichiro Watanabe, czyli twórca oryginalnej serii. Samurai Champloo – powstaje aktorska wersja od twórców One Piece dla Netflixa Za produkcję odpowiadają Marty Adelstein i Becky Clements. Producentom zależy, aby nowe przedsięwzięcie powstało przy aktywnym udziale autora pierwowzoru. Według zapowiedzi projekt znajduje się obecnie na bardzo wczesnym etapie prac i nie został jeszcze zaprezentowany żadnej stacji telewizyjnej ani platformie streamingowej, choć zainteresowanie ze strony branży ma być spore.

Becky Clements w rozmowie z Variety zdradziła, w jaki sposób rozpoczęła się współpraca z Watanabe: Spotkaliśmy się z nim na kolacji w Japonii i powiedzieliśmy, że jeśli zdecydujemy się zrobić Samurai Champloo, bardzo chcielibyśmy, aby był częścią procesu twórczego. Byliśmy zachwyceni, że zgodził się wziąć w tym udział. Nowa adaptacja ma zachować kluczowe elementy oryginalnego anime, ale jednocześnie zostać dostosowana do współczesnej telewizji. Szczególnie ważną rolę odegra muzyka, która była jednym z najbardziej charakterystycznych elementów pierwowzoru. Twórcy planują zaprosić znanego artystę muzycznego już na wczesnym etapie produkcji, aby pomógł zdefiniować brzmienie całego serialu.

Produkcja Samurai Champloo będzie kolejną próbą przeniesienia dzieła Watanabe do świata aktorskiego. W 2021 roku Tomorrow Studios przygotowało dla Netflixa serialową wersję Cowboy Bebop, jednak projekt zakończył się po jednym sezonie. Tym razem twórcy chcą wyciągnąć wnioski z poprzednich doświadczeń. Wyciągnęliśmy z tego lekcję. Obecność twórcy, który może zatwierdzić kreatywne decyzje, jest niezwykle ważna. To podejście sprawdziło się już przy realizacji One Piece. Autor mangi, Eiichiro Oda, był aktywnie zaangażowany w każdy etap produkcji serialu, od scenariusza i obsady aż po montaż i efekty specjalne. Kiedy pierwszy sezon zadebiutował w 2023 roku, Oda opublikował list do fanów, w którym podkreślił swoje emocje związane z ekranową adaptacją. Kiedy twórca mówi fanom, że był w to zaangażowany i że wszystko jest prawdziwe, bardzo pomaga to przekonać sceptyków. Pierwszy sezon One Piece okazał się ogromnym sukcesem. Produkcja przez osiem tygodni utrzymywała się w globalnym zestawieniu Top 10 Netfliksa, zdobyła pierwsze miejsce w ponad 75 krajach i jako pierwsza anglojęzyczna seria platformy zadebiutowała na szczycie listy popularności w Japonii. Serial przekroczył już 100 milionów wyświetleń i należy do najczęściej oglądanych produkcji w historii serwisu. W takich okolicznościach decyzja o kontynuacji była tylko formalnością. Wczoraj serial doczekał się premiery drugiego sezonu. One Piece – recenzja drugiego sezonu. Epicka przygoda nabiera wiatru w żagle

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.