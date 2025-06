Z Archiwum X doczeka się własnego zestawu LEGO. Spełnienie marzeń każdego fana serialu science fiction

Fani serialu Z Archiwum X mają powód do świętowania. LEGO Ideas ogłosiło zwycięzcę konkursu „Build Your Nostalgia”, który miał na celu wyłonienie najlepszego projektu zestawu inspirowanego latami 90. Zwycięski projekt to imponujący zestaw oparty na kultowym serialu science fiction.

Z Archiwum X – kultowy serial science fiction doczeka się własnego zestawu LEGO

„The X-Files: The Truth Is Out There” to projekt użytkownika WetWired, który połączył dwie sceny w jednej konstrukcji: leśną scenę z UFO na górze oraz podziemne biuro Foxa Muldera poniżej. W obecnej wersji zestaw składa się z około 2020 elementów i zawiera siedem minifigurek.