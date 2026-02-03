Youtuber przeszedł Clair Obscur: Expedition 33 bez otrzymania obrażeń

O Clair Obscur: Expedition 33 mówi się głównie w związku z piękną stylistyką czy też wciągającą fabułą. A przecież nie tylko tym ta gra stoi.

RPG od Sandfall Interactive potrafi również być produkcją wymagającą. Dla niektórych nawet bardzo, aczkolwiek dla innych… Bezbłędne przejście Clair Obscur: Expedition 33 Jeżeli wydawało wam się, że przejście Clair Obscur: Expedition 33 bez otrzymania ani jednego trafienia jest niewykonalne, to mieliście rację. Wydawało wam się. Kłam tej tezie zadał zadał Hayete Bahadori, youtuber, który na swoim kanale umieścił 4-godzinny film prezentujący bezbłędne pokonanie całej gry.

Niemniej Bahadori uwzględni jedynie te pojedynki, w których gra pozwalała na korzystanie z pomocy tylko jednego z towarzyszy. W trzech walkach nie mamy możliwości wyboru i narzucana jest nam obecność trzech członków drużyny. Takie potyczki nie były brane pod uwagę przez youtubera do jego osiągnięcia.

GramTV przedstawia:

Tak czy inaczej, przebrnięcie przez każde starcie wymagało ogromnej wiedzy na temat przebiegu walk i ruchów postaci. Sam Bahadori, komentując swoje dokonanie, zwracał uwagę na schematy, które najczęściej dostrzegamy dopiero po kilku seriach. Na koniec warto zauważyć, że twórca przechodził grę na poziomie trudności Expert, czyli najwyższym z możliwych. Która walka była przy tym wszystkim najtrudniejsza? Sam autor przyznaje, iż najwięcej problemów sprawił mu finałowy boss, czyli Renoir. I chociaż faktycznie Bahadori uniknął wszystkich fizycznych obrażeń z ręki głównego antagonisty, to sami fani zauważyli, iż tragiczna historia Renoira musiała wiązać się z “obrażeniami emocjonalnymi”. Youtuber przyznał, że faktycznie tak było. W tej sytuacji fanom hardcore’owego gamingu pozostaje przyglądać się dalszym poczynaniom Sandfall Interactive. Wszak twórcy Expedition 33 już jakiś czas temu zapewnili, iż to dopiero początek całej serii Clair Obscur. W przyszłości możemy spodziewać się kolejnych tytułów z tego właśnie uniwersum. A więc i kolejnych okazji, by pokonywać kolejne bariery.

Maciej Petryszyn Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

