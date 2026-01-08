Wiek to tylko liczba. 95-latka z celem lepszym od wielu młodszych graczy

Wiek to tylko liczba. To slogan znany, wysłużony i… jak udowadnia poniższa historia, ewidentnie prawdziwy.
Nawet mając blisko 100 lat można strzelać lepiej niż niejeden domorosły zdobywca internetowych serwerów. A dowodem na to jest Anne Krohley.
95-letnia graczka
Wspomniana Krohley to babcia amerykańskiego profesjonalnego gracza i trenera w Splitgate o nicku ZachsMaxed. I to rzeczony Zachs opublikował klip, w którym prezentuje strzeleckie umiejętności 95-latki. Na nagraniu widać nie tylko ekran gry i samą Krohley, ale również jej poruszającą myszką dłoń. By nie było żadnych wątpliwości co do tego, kto faktycznie zdejmuje z planszy kolejne cele.
Przy tym wszystkim nie można pominąć jeszcze innej robiącej wrażenie kwestii. Otóż bohaterka tego tekstu cierpi na zwyrodnienie plamki żółtej, które w ogromnym stopniu wpływa na jej widzenie. To z tego powodu Krohley na klipie korzystała z nad wyraz ogromnego celownika. Ale nie przeszkodziło jej to w wykręceniu naprawdę niezłych liczb.
Nie wiem, czy ludzie docenią fakt, jak bardzo jest to szalone. W wieku 95 lat moja prawnie niewidoma babcia, nie mająca żadnego doświadczenia z FPS-ami, uplasowała się powyżej 24 tysięcy graczy na Spidershot w Aimlabs. Jest ona prawdopodobnie nie tylko najstarszym graczem, który kiedykolwiek miała styczność z treningiem celowania, ale ponadto wyprzedza ona o połowę młodszych od siebie graczy, mających taki sam poziom doświadczenia jak ona – skomentował sam ZachsMaxed.
Co ciekawe, Anne Krohley ma nawet swój kanał na YouTube, na którym nagrała np. film z ćwiczeniami dla osób starszych, by pomóc im pomimo wieku w zachowaniu sprawności. Amerykanka jest również autorką książki dla dzieci pod tytułem The Tale of the Cat and the Ballet Mouse.
