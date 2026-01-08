Wiek to tylko liczba. 95-latka z celem lepszym od wielu młodszych graczy

Nawet mając blisko 100 lat można strzelać lepiej niż niejeden domorosły zdobywca internetowych serwerów. A dowodem na to jest Anne Krohley.

95-letnia graczka

Wspomniana Krohley to babcia amerykańskiego profesjonalnego gracza i trenera w Splitgate o nicku ZachsMaxed. I to rzeczony Zachs opublikował klip, w którym prezentuje strzeleckie umiejętności 95-latki. Na nagraniu widać nie tylko ekran gry i samą Krohley, ale również jej poruszającą myszką dłoń. By nie było żadnych wątpliwości co do tego, kto faktycznie zdejmuje z planszy kolejne cele.