Windows 11 wolniejszy od „dziesiątki”? Youtuber znalazł winowajcę: to cena za ładne okienka

Windows 11 jest ładny, nowoczesny, lecz także wyraźnie bardziej ślamazarny od swojego poprzednika.

Przesiadka na Windows 11 dla wielu z nas była szokiem nie tylko ze względu na nowe menu Start, ale też przez dziwne uczucie „ciężkości” systemu. Choć Microsoft chwali się optymalizacją, codzienne czynności – jak choćby otwieranie Menedżera zadań – potrafią trwać ułamek sekundy dłużej niż w Windows 10. Dlaczego? Odpowiedź kryje się w języku XAML i sposobie, w jaki system renderuje obraz. Windows 11 – przyczyna problemów z najnowszą wersją Kluczem do zagadki jest decyzja Microsoftu o implementacji nowoczesnych elementów platformy UWP (opartych na XAML) w klasycznych aplikacjach Win32. Tester skupił się na Menedżerze zadań i zauważył, że Windows 11 zużywa znacznie więcej zasobów procesora i karty graficznej na wyświetlenie prostego okna.

Youtuber użył genialnej analogii, by wyjaśnić, dlaczego wykorzystanie potężnej karty graficznej do wyświetlania interfejsu bywa zgubne: To jak wyścig samochodu z rowerem. Na długim dystansie auto zmiażdży rowerzystę, ale na odcinku 50 metrów rower ruszy i dotrze do celu, zanim kierowca w ogóle zdąży odpalić silnik. Karta graficzna potrzebuje czasu na „rozruch” (inicjalizację renderowania). Windows 11 marnuje więc cenne milisekundy na przygotowanie efektownego obrazu, mimo że użytkownik w tym czasie nie widzi nic poza pustym miejscem. Co gorsza, system prawdopodobnie próbuje przetwarzać animacje, które ostatecznie... w ogóle się nie wyświetlają.

GramTV przedstawia:

To minimalne opóźnienie możemy jednak spróbować “oszukać”. Wyłączenie animacji systemowych nie naprawi błędów w kodzie Microsoftu, ale sprawi, że interfejs stanie się bardziej responsywny. Oto jak to zrobić: Wejdź w Ustawienia.

Wybierz sekcję Ułatwianie dostępu.

Kliknij w Efekty wizualne.

Odznacz opcję Efekty animacji. Uwaga: To rozwiązanie ma swoją cenę. Wyłączenie animacji systemowych może wpłynąć na inne aplikacje – np. na Discordzie przestaną działać tzw. „superreakcje”.

Estetyka wygrywa z wydajnością Wnioski z analizy są dość gorzkie. Wydaje się, że gigant z Redmond coraz mocniej stawia na wygląd, uznając, że nowoczesne komputery mają wystarczająco dużo mocy, by „przepalić” ją na renderowanie XAML-a. Niestety, w praktyce cierpi na tym responsywność, czyli to, co w codziennej pracy jest najważniejsze.