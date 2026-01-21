Weteran branży przyznaje wprost. Clair Obscur: Expedition 33 zrujnowało jego światopogląd

Adrian Chmielarz zwraca uwagę na sprytne decyzje produkcyjne.
Sukces Clair Obscur: Expedition 33 nie przestaje rezonować w branży gier. Produkcja studia Sandfall Interactive udowodniła, że zespół spoza tradycyjnego segmentu AAA jest w stanie stworzyć tytuł rywalizujący z największymi markami. Dla Adriana Chmielarza, weterana branży z 34-letnim stażem, skala i jakość projektu okazały się na tyle zaskakujące, że – jak sam przyznał – „zrujnowały” jego dotychczasowe postrzeganie realiów produkcji gier.
W rozmowie z GamesIndustry.biz Chmielarz ujawnił, że największym szokiem była dla niego informacja o składzie zespołu odpowiedzialnego za Expedition 33. Jak stwierdził, Sandfall zatrudniło wielu początkujących twórców, którzy wcześniej nie pracowali przy żadnej grze. „W zeszłym tygodniu dowiedziałem się, że ludzie stojący za Expedition 33 zatrudnili mnóstwo nowicjuszy, osób bez wcześniejszego doświadczenia. I teraz mój światopogląd jest zrujnowany i nie wiem, co z tym zrobić” – przyznał. Choć w studiu nie brakowało doświadczonych postaci, takich jak dyrektor kreatywny Guillaume Broche, wcześniej związany z Ubisoftem, znaczna część zespołu dopiero stawiała pierwsze kroki w branży.
Chmielarz podkreśla, że efekt końcowy robi ogromne wrażenie. Jego zdaniem Expedition 33 prezentuje się jak pełnoprawna produkcja AAA, oferując spójną wizję, rozbudowaną narrację, solidną rozgrywkę oraz dopracowaną oprawę audiowizualną. Zaskoczenie budzi jednak fakt, że zespół liczył około 30 osób, z czego połowa była debiutantami.
Mamy tu grę, która dla mnie wygląda jak produkcja AAA i jest po prostu fenomenalna pod każdym względem. Jest głęboka fabuła, przemyślany proces produkcyjny, dobra rozgrywka, świetna oprawa wizualna i dźwiękowa. To bardzo spójny produkt. A potem słyszysz, że trzon zespołu liczył 30 osób, z czego połowa to debiutanci, i myślisz: „już nie wiem, w co wierzyć”.
Doświadczenie Chmielarza sięga 1992 roku, a szerokiej publiczności znany jest przede wszystkim z pracy w People Can Fly, które współtworzył i które odpowiada za takie tytuły jak Painkiller czy Bulletstorm. Obecnie pełni funkcję dyrektora kreatywnego w studiu The Astronauts, gdzie pracuje nad grą Witchfire.
Analizując Expedition 33 z perspektywy projektanta, Chmielarz zwraca uwagę na liczne „skróty”, które pozwoliły osiągnąć imponujący efekt przy ograniczonych zasobach.
Nie mogłem zrozumieć, jak tak małe studio było w stanie stworzyć tak wysokiej jakości przerywniki filmowe. Ale kiedy je obejrzysz, okazuje się, że w 99 procentach są to w zasadzie przedstawienia teatralne, w których postacie nie wchodzą w interakcję z otoczeniem. To po prostu jedna osoba rozmawiająca z drugą.
Jak podsumował Chmielarz, Clair Obscur: Expedition 33 jest wypełnione przemyślanymi decyzjami projektowymi. Jego zdaniem za sukcesem stoi grupa wyjątkowo utalentowanych osób, które potrafiły sprawić, że gra wygląda na znacznie większą produkcję, niż wskazywałaby na to rzeczywista skala zespołu.