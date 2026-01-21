Weteran branży przyznaje wprost. Clair Obscur: Expedition 33 zrujnowało jego światopogląd

Sukces Clair Obscur: Expedition 33 nie przestaje rezonować w branży gier. Produkcja studia Sandfall Interactive udowodniła, że zespół spoza tradycyjnego segmentu AAA jest w stanie stworzyć tytuł rywalizujący z największymi markami. Dla Adriana Chmielarza, weterana branży z 34-letnim stażem, skala i jakość projektu okazały się na tyle zaskakujące, że – jak sam przyznał – „zrujnowały” jego dotychczasowe postrzeganie realiów produkcji gier.

Clair Obscur: Expedition 33 zmieniło spojrzenie weterana branży

W rozmowie z GamesIndustry.biz Chmielarz ujawnił, że największym szokiem była dla niego informacja o składzie zespołu odpowiedzialnego za Expedition 33. Jak stwierdził, Sandfall zatrudniło wielu początkujących twórców, którzy wcześniej nie pracowali przy żadnej grze. „W zeszłym tygodniu dowiedziałem się, że ludzie stojący za Expedition 33 zatrudnili mnóstwo nowicjuszy, osób bez wcześniejszego doświadczenia. I teraz mój światopogląd jest zrujnowany i nie wiem, co z tym zrobić” – przyznał. Choć w studiu nie brakowało doświadczonych postaci, takich jak dyrektor kreatywny Guillaume Broche, wcześniej związany z Ubisoftem, znaczna część zespołu dopiero stawiała pierwsze kroki w branży.