Nawet po ponad 7 latach Red Dead Redemption 2 zaskakuje graczy. Tym razem poszło o wiek jednej z postaci

Gracze nie mogą w to uwierzyć, że ta postać jest tak młoda.

Od premiery ostatniej gry Rockstar Games minęło już ponad siedem lat, ale produkcja nadal potrafi zaskoczyć fanów. Tym razem na Reddicie rozgorzała dyskusja o wieku Johna Marstona w Red Dead Redemption 2. Wielu graczy dopiero teraz uświadomiło sobie, ile faktycznie lat ma bohater znany z pierwszej odsłony cyklu, który w prequelu pełni ważną, choć drugoplanową rolę. Zestawienie tej liczby z jego wyglądem potrafi naprawdę zaskoczyć. Red Dead Redemption 2 – wiek Johna Marstona zaskoczył graczy Choć John Marston nie jest głównym bohaterem drugiej części, pozostaje jedną z kluczowych postaci całej historii i ulubieńcem graczy, którzy pamiętają jego losy z pierwszego Red Dead Redemption. W trakcie rozgrywki poznajemy wiele faktów z jego życia, jednak jeden z nich szczególnie rozpalił dyskusje w społeczności. Chodzi o jego wiek w momencie, gdy rozgrywa się akcja gry.

Zgodnie z informacjami przypomnianymi przez użytkowników Reddita, John Marston w 1899 roku ma zaledwie 26 lat. To właśnie ta liczba wywołała falę niedowierzania, ponieważ bohater wygląda znacznie starzej, niż wskazywałby na to jego wiek. Dla wielu graczy oznacza to, że przez lata błędnie postrzegali go jako znacznie bardziej doświadczonego i wiekowego rewolwerowca. Na udostępnionych w sieci zrzutach ekranu twarz Marstona zdradza oznaki życia, które mocno dało mu się we znaki. Sucha skóra, wyraźne zmarszczki wokół oczu, zaniedbane włosy i broda, a także liczne blizny sprawiają, że sprawia wrażenie mężczyzny o wiele starszego niż 26 lat. Jego wygląd stoi w wyraźnym kontraście do współczesnych wyobrażeń o młodym dorosłym. On wygląda, jakby miał co najmniej czterdzieści lat, a nie dwadzieścia sześć - napisał jeden z użytkowników.

Inni gracze szybko zaczęli jednak tłumaczyć, skąd może brać się ten efekt: Palenie, alkohol i ekstremalnie ciężkie życie potrafią postarzyć człowieka w ekspresowym tempie - zauważył jeden z komentujących. Do tego dochodzi ciągła ekspozycja na słońce, bez żadnej ochrony skóry - dodał kolejny gracz. W realiach końca XIX wieku świadomość wpływu promieniowania słonecznego na skórę była znikoma, a ochrona przed słońcem praktycznie nie istniała w codziennym życiu. Członkowie gangu van der Linde niemal bez przerwy przebywali na świeżym powietrzu, co w połączeniu z trudnymi warunkami, używkami i ciągłym stresem wynikających z realiów Dzikiego Zachodu mogło znacząco przyspieszyć proces starzenia. Gdy spojrzy się na styl życia Johna Marstona przez ten pryzmat, jego wygląd przestaje być zagadką. Mimo to świadomość, że w trakcie wydarzeń przedstawionych w Red Dead Redemption 2 ma on zaledwie 26 lat, wciąż potrafi zaszokować. Warto dodać, że w pierwszym RDR Marston ma 38 lat.

