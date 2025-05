You Shall Not Pass! Do sieci wyciekło zdjęcie nadchodzącego zestawu LEGO Lord of the Rings

Do sieci wyciekły pierwsze zdjęcia z nadchodzącego zestawu LEGO Lord of the Rings, który prezentuje słynny pojedynek Gandalfa z Balrogiem.

LEGO ponownie nawiązało współpracę z marką Władca Pierścieni w 2023 roku i od tamtej pory co roku wypuszczany jest jeden zestaw związany z tą kultową serią. Od jakiegoś czasu krążyły jednak plotki, że w 2025 roku trend jednego zestawu rocznie może zostać przełamany i wszystko wskazuje na to, że właśnie się to potwierdziło. Do internetu trafiły bowiem zdjęcia drugiego tegorocznego zestawu LEGO z uniwersum Władcy Pierścieni.

Wkrótce złożycie nowy zestaw LEGO LOTR

Pierwszy zestaw, który ukazał się miesiąc temu, przedstawiał Shire i choć składa się z ponad 2000 elementów, jest najmniejszym i najtańszym zestawem Lord of the Rings od ponowienia współpracy LEGO. Jego cena wynosi 269,99 dolarów, czyli około 1 080 złotych. Jeszcze zanim ten zestaw trafił do sprzedaży, pojawiły się plotki o kolejnym, przedstawiającym legendarny pojedynek Gandalfa z Balrogiem z Drużyny Pierścienia. Zestaw miałby zadebiutować tego lata.