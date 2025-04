Yes, Your Grace: Snowfall z datą premiery. Gra w pierwszej kolejności trafi na PC

Zgodnie z przekazanymi informacjami Yes, Your Grace: Snowfall zadebiutuje już 8 maja 2025 roku, a więc za niecały miesiąc . W pierwszej kolejności nowa produkcja studia Brave At Night trafi wyłącznie na komputery osobiste. Nieco później, ale jeszcze w tym roku, ukaże się natomiast wersja na konsole Xbox One, Xbox Series X/S i Nintendo Switch.

Yes, Your Grace: Snowfall miało zadebiutować w I. kwartale 2025 roku . Deweloperom ze studia Brave At Night nie udało się jednak dotrzymać wspomnianego terminu. Na szczęście – jak się okazuje – na premierę kontynuacji ciepło przyjętego Yes, Your Grace nie będziemy musieli czekać zbyt długo.

Na koniec przypomnijmy, że Yes, Your Grace zadebiutowało na rynku w 2020 roku. Opracowana przez deweloperów ze studia Brave At Night produkcja przypadła do gustu zarówno graczom, jak i recenzentom, co potwierdza m.in. średnia ocen na Metacritic. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat wspomnianego tytułu, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja gry Yes, Your Grace, w której nic nie jest ani czarne, ani białe.