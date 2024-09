Yes, Your Grace: Snowfall opóźnione. Twórcy tłumaczą swoją decyzję

Twórcy Yes, Your Grace: Snowfall ogłosili zmianę daty premiery tytułu, który miał się pojawić w tym roku. We wpisie na Steamie producenci ze studia Brave At Night wyjaśnili powody podjęcia tej decyzji oraz podziękowali za dobry odbiór dotychczasowych informacji o grze.

Yes, Your Grace: Snowfall zostanie wydane w nowym terminie

Yes, Your Grace: Snowfall zostało zapowiedziane w czerwcu zeszłego roku podczas Summer Game Fest jako sequel dobrze odebranego Yes, Your Grace. Od tego czasu twórcy regularnie informowali nas o postępach w rozwoju produkcji. Tym razem dowiedzieliśmy się, że tytuł nie zostanie wydany w tym roku, tak jak planowano. Brave at Night ma nadzieję wydać grę w pierwszym kwartale 2025.