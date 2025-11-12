Szef CD Projektu wspomina początki Wiedźmina 3. „Nikt nie wierzył, że to się uda”

Wiedźmin 3 prawie nie powstał w tej formie. CD Projekt musiał przekonywać branżę

Adam Badowski ujawnił, że stworzenie Wiedźmina 3 nie było oczywiste nawet dla partnerów studia. Mało kto wierzył, że CD Projekt Red zdoła połączyć narrację z otwartym światem.

Wiedźmin 3 – trudne pocz ątki wielkiego sukcesu

Wiedźmin 4 wciąż pozostaje w fazie produkcji, ale seria od dawna jest jednym z symboli polskiej branży gier. Nie zawsze jednak tak było. W rozmowie z PC Gamerem Adam Badowski przyznał, że jeszcze przed premierą „trójki” studio miało problem z przekonaniem partnerów do swojej wizji.