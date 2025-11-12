Szef CD Projektu wspomina początki Wiedźmina 3. „Nikt nie wierzył, że to się uda”

Wiedźmin 3 prawie nie powstał w tej formie. CD Projekt musiał przekonywać branżę
Adam Badowski ujawnił, że stworzenie Wiedźmina 3 nie było oczywiste nawet dla partnerów studia. Mało kto wierzył, że CD Projekt Red zdoła połączyć narrację z otwartym światem.
Wiedźmin 3 – trudne początki wielkiego sukcesu
Wiedźmin 4 wciąż pozostaje w fazie produkcji, ale seria od dawna jest jednym z symboli polskiej branży gier. Nie zawsze jednak tak było. W rozmowie z PC Gamerem Adam Badowski przyznał, że jeszcze przed premierą „trójki” studio miało problem z przekonaniem partnerów do swojej wizji.
– „Nikt nie wierzył, że to możliwe” – wspominał. Według szefa CD Projektu połączenie kinowej fabuły, dynamicznej walki i ogromnego, otwartego świata wydawało się dla wielu zbyt ambitne. Partnerzy pytali głównie o gameplay, który w ich ocenie był „dość standardowy”.
Badowski przyznał, że trudno było pokazać potencjał gry jedynie na papierze. Zamiast opowiadać o pomysłach, wolał je demonstrować. Właśnie dlatego studio tworzyło liczne wersje demonstracyjne – by każdy mógł doświadczyć rozgrywki na własnej skórze.
Jednym z przykładów jego wizjonerskiego podejścia była decyzja o dodaniu do gry możliwości pływania i nurkowania. Zespół musiał zaprojektować podwodny świat z bogatą zawartością, co wymagało dodatkowych miesięcy pracy. – „To kwestia immersji. Skoro jest woda, powinna dawać się eksplorować” – tłumaczył Badowski.
Przypomnijmy, że premiera Wiedźmina 3 miała miejsce 19 maja 2015 roku.