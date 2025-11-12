Zaloguj się lub Zarejestruj

Szef CD Projektu wspomina początki Wiedźmina 3. „Nikt nie wierzył, że to się uda”

Mikołaj Berlik
2025/11/12 12:30
Wiedźmin 3 prawie nie powstał w tej formie. CD Projekt musiał przekonywać branżę

Adam Badowski ujawnił, że stworzenie Wiedźmina 3 nie było oczywiste nawet dla partnerów studia. Mało kto wierzył, że CD Projekt Red zdoła połączyć narrację z otwartym światem.

Wiedźmin 3 – trudne początki wielkiego sukcesu

Wiedźmin 4 wciąż pozostaje w fazie produkcji, ale seria od dawna jest jednym z symboli polskiej branży gier. Nie zawsze jednak tak było. W rozmowie z PC Gamerem Adam Badowski przyznał, że jeszcze przed premierą „trójki” studio miało problem z przekonaniem partnerów do swojej wizji.

– „Nikt nie wierzył, że to możliwe” – wspominał. Według szefa CD Projektu połączenie kinowej fabuły, dynamicznej walki i ogromnego, otwartego świata wydawało się dla wielu zbyt ambitne. Partnerzy pytali głównie o gameplay, który w ich ocenie był „dość standardowy”.

Badowski przyznał, że trudno było pokazać potencjał gry jedynie na papierze. Zamiast opowiadać o pomysłach, wolał je demonstrować. Właśnie dlatego studio tworzyło liczne wersje demonstracyjne – by każdy mógł doświadczyć rozgrywki na własnej skórze.

Jednym z przykładów jego wizjonerskiego podejścia była decyzja o dodaniu do gry możliwości pływania i nurkowania. Zespół musiał zaprojektować podwodny świat z bogatą zawartością, co wymagało dodatkowych miesięcy pracy. – „To kwestia immersji. Skoro jest woda, powinna dawać się eksplorować” – tłumaczył Badowski.

Przypomnijmy, że premiera Wiedźmina 3 miała miejsce 19 maja 2015 roku.

Mikołaj Berlik
Komentarze
1
dariuszp
Gramowicz
Dzisiaj 13:19

No akurat woda nie miała nic ciekawego. Czasem zanurkowałeś po skrzynie. Tyle. Dodatkowo wszystko co mogłeś użyć to kusza i fajne to nie było. 

Z drugiej strony mumie musiało być. Bo nie o tym była gra.

Gra była standardowa ale wyróżniała się tym że zawartość dodatkowa była na poziomie. Tzn. side questy. Przed W3 to był standard że side questy w otwartych grach były niskiej jakości. Mocno powtarzalne. Robione copy-pastego. Ubisoft do dzisiaj tak robi. Dlatego ich gry ssą. 

W wypadku Wiedźmina 4 jednak chciałbym by poszli dalej. Bo Wiedźmin daje nam fabułę, postacie, dialogi ale... Mało jest wiedźmina w Wiedźminie. Jak już się robi grę gdzie jesteś wiedźminem to bądźmy wiedźminem. Powinni czerpać inspirację z Monster Hunter.

Bo niestety walki z potworami to najsłabszy element gry. Tylko gryf się wyróżniał na samym początku. I tylko trochę. Brakowało głębi o którą mogłeś posadzić grę czytając bestiariusz. Nie było też dużo mechanizmów, pułapek i innych rzeczy. 




