Yasuke Simulator skradł serca graczy. Parodia Assassin’s Creed Shadows ciepło przyjęta na Steam

Jak wspomnieliśmy powyżej, Yasuke Simulator zebrał świetne oceny wśród użytkowników Steama. Aż 97% z ponad 900 opinii zachwala tytuł, ironicznie wymieniając wśród zalet niesamowitą dbałość o szczegóły czy dokładność historyczną. Niestety, tak rewelacyjny odbiór nie znalazł odzwierciedlenia w liczbie graczy – w ciągu ostatnich 24 godzin jednocześnie grały zaledwie 122 osoby.

Tutaj bez wątpienia góruje Ubisoft. Assassin’s Creed Shadows zaliczyło ostatnio kolejny kamień milowy. W ciągu dwóch pierwszych dni w produkcję zagrało bowiem ponad 2 miliony zainteresowanych.

W krainie, gdzie wędrują samuraje, a władza definiowana jest przez miecz, Yasuke – jedyny afrykański wojownik, który awansował do rangi samuraja – wchodzi na karty historii. Jest rok 1579, a Yasuke przybywa do Japonii wraz z misjonarzem jezuitą. Dołącz do Ody Nobunagi i pomóż mu zjednoczyć całą Japonię.

Zespół twórców Yasuke Simulator wykonał gruntowne badania i poszedł o krok dalej, aby zapewnić całkowicie historycznie dokładne odwzorowanie feudalnej Japonii z Yasuke jako samurajem. – czytamy w opisie Yasuke Simulator.