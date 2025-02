Nadchodzi Yasuke Simulator. Gra ukaże się tego samego dnia, co Assassin’s Creed Shadows

W krainie, gdzie wędrują samuraje, a władza definiowana jest przez miecz, Yasuke – jedyny afrykański wojownik, który awansował do rangi samuraja – wchodzi na karty historii. Jest rok 1579, a Yasuke przybywa do Japonii wraz z misjonarzem jezuitą. Dołącz do Ody Nobunagi i pomóż mu zjednoczyć całą Japonię. – czytamy w opisie gry.