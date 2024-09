Yakuza Wars może rozczarować fanów serii. W sieci pojawiły się nowe informacje

Na koniec warto przypomnieć, że najnowsza gra Ryu Ga Gotoku Studio, czyli Like a Dragon: Infinite Wealth, zadebiutowała na rynku w styczniu tego roku. Wspomniany tytuł dostępny jest na PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat ostatniej produkcji japońskiego studia, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja Like a Dragon: Infinite Wealth – walka o to, co w życiu najważniejsze.

