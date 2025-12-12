Gang of Dragon – powrót twórcy Yakuzy Toshihiro Nagoshiego na The Game Awards 2025

Podczas The Game Awards 2025 zaprezentowano długo wyczekiwany projekt Nagoshi Studio – Gang of Dragon. Fani serii Yakuza mogli ostatnio narzekać na losy swojej ulubionej franczyzy, jednak ojciec serii, Toshihiro Nagoshi, zapewnił im sporą niespodziankę.

Gang of Dragon – historia, akcja i gwiazdy kina

Debiutancka produkcja Nagoshi Studio nie zdradza jeszcze wielu szczegółów rozgrywki, ale zwiastun jasno pokazuje, że gracze mogą spodziewać się emocjonującej fabuły połączonej z dynamicznymi walkami. W grze nie zabraknie również gwiazd – pierwsze skrzypce w zwiastunie gra Dong-seok Ma, szerzej znany jako Don Lee, co sugeruje obecność znanych twarzy ze świata filmu.