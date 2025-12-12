Zaloguj się lub Zarejestruj

Gang of Dragon – powrót twórcy Yakuzy Toshihiro Nagoshiego na The Game Awards 2025

Mikołaj Berlik
2025/12/12 03:21
0
0

Emocjonująca historia i gwiazdorska obsada.

Podczas The Game Awards 2025 zaprezentowano długo wyczekiwany projekt Nagoshi Studio – Gang of Dragon. Fani serii Yakuza mogli ostatnio narzekać na losy swojej ulubionej franczyzy, jednak ojciec serii, Toshihiro Nagoshi, zapewnił im sporą niespodziankę.

Gang of Dragon
Gang of Dragon

Gang of Dragon – historia, akcja i gwiazdy kina

Debiutancka produkcja Nagoshi Studio nie zdradza jeszcze wielu szczegółów rozgrywki, ale zwiastun jasno pokazuje, że gracze mogą spodziewać się emocjonującej fabuły połączonej z dynamicznymi walkami. W grze nie zabraknie również gwiazd – pierwsze skrzypce w zwiastunie gra Dong-seok Ma, szerzej znany jako Don Lee, co sugeruje obecność znanych twarzy ze świata filmu.

GramTV przedstawia:

Premiera tytułu nie została jeszcze ujawniona, jednak Gang of Dragon już teraz zapowiada się na jedną z najciekawszych produkcji japońskich nadchodzących lat.

