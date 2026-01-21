Zaloguj się lub Zarejestruj

Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties do sprawdzenia za darmo. Ujawniono też wymagania na PC

Mikołaj Ciesielski
2026/01/21 16:50
0
0

SEGA i deweloperzy z Ryu Ga Gotoku Studio przygotowują fanów na premierę odświeżonej wersji trzeciej odsłony serii Yakuza.

Jakiś czas temu mieliśmy okazję zobaczyć nowy zwiastun Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties. Dzisiaj natomiast mamy kolejne warte uwagi informacje związane ze wspomnianą produkcją. Na Steam udostępniono bowiem wersję demo oraz wymagania sprzętowe nadchodzącego remake’u trzeciej odsłony serii Yakuza.

Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties

Udostępniono wersję demo i wymagania sprzętowe Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties

Udostępniona przez firmę SEGA i deweloperów z Ryu Ga Gotoku Studio wersja demonstracyjna Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties pozwala sprawdzić zarówno remake gry Yakuza 3, jak i osobnej opowieści Dark Ties. W ręce graczy oddano bowiem fragmenty obu opowieści.

Yakuza Kiwami 3 to ekstremalny remake gry Yakuza 3, opowiadający historię byłego yakuzy Kazumy Kiryu walczącego o ochronę tych, których kocha. Dark Ties to zupełnie nowa historia, której bohaterem jest skompromitowany biznesmen, obecnie wschodząca gwiazda yakuzy, Yoshitaka Mine, którego pełna akcji przygoda to poszukiwanie prawdziwych więzi w japońskim półświatku przestępczym – czytamy w opisie dostępnym na Steam.

Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties – minimalne wymagania sprzętowe:

  • System operacyjny: Windows 11;
  • Procesor: Intel Core i3-8100 lub AMD Ryzen 3 2300X;
  • Pamięć RAM: 8 GB;
  • Karta graficzna: NVIDIA GeForce GTX1650 (4 GB) / AMD Radeon RX6400 (4 GB) / Intel Arc A380 (6GB);
  • DirectX: Wersja 12;
  • Wolne miejsce na dysku twardym: 58 GB dostępnej przestrzeni.

Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties – zalecane wymagania sprzętowe:

  • System operacyjny: Windows 11;
  • Procesor: Intel Core i5-8700K lub AMD Ryzen 5 2600X;
  • Pamięć RAM: 16 GB;
  • Karta graficzna: NVIDIA GeForce RTX3060 (12 GB) / AMD Radeon RX 7600 (8GB) / Intel Arc A770 (8GB);
  • DirectX: Wersja 12;
  • Wolne miejsce na dysku twardym: 58 GB dostępnej przestrzeni.

Na koniec przypomnijmy, że oficjalna premiera Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties zaplanowana jest na 11 lutego 2026 roku. Zgodnie z zapowiedziami wspomniana produkcja zmierza nie tylko na komputery osobiste, ale także konsole PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X/S i Nintendo Switch 2.

Źródło:https://www.dsogaming.com/news/yakuza-kiwami-3-dark-ties-gets-pc-requirements-pc-demo/

