Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties do sprawdzenia za darmo. Ujawniono też wymagania na PC

SEGA i deweloperzy z Ryu Ga Gotoku Studio przygotowują fanów na premierę odświeżonej wersji trzeciej odsłony serii Yakuza.

Jakiś czas temu mieliśmy okazję zobaczyć nowy zwiastun Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties. Dzisiaj natomiast mamy kolejne warte uwagi informacje związane ze wspomnianą produkcją. Na Steam udostępniono bowiem wersję demo oraz wymagania sprzętowe nadchodzącego remake’u trzeciej odsłony serii Yakuza.

Udostępniono wersję demo i wymagania sprzętowe Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties

Udostępniona przez firmę SEGA i deweloperów z Ryu Ga Gotoku Studio wersja demonstracyjna Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties pozwala sprawdzić zarówno remake gry Yakuza 3, jak i osobnej opowieści Dark Ties. W ręce graczy oddano bowiem fragmenty obu opowieści.