Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties do sprawdzenia za darmo. Ujawniono też wymagania na PC

SEGA i deweloperzy z Ryu Ga Gotoku Studio przygotowują fanów na premierę odświeżonej wersji trzeciej odsłony serii Yakuza.
Jakiś czas temu mieliśmy okazję zobaczyć nowy zwiastun Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties. Dzisiaj natomiast mamy kolejne warte uwagi informacje związane ze wspomnianą produkcją. Na Steam udostępniono bowiem wersję demo oraz wymagania sprzętowe nadchodzącego remake’u trzeciej odsłony serii Yakuza.
Udostępniono wersję demo i wymagania sprzętowe Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties
Udostępniona przez firmę SEGA i deweloperów z Ryu Ga Gotoku Studio wersja demonstracyjna Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties pozwala sprawdzić zarówno remake gry Yakuza 3, jak i osobnej opowieści Dark Ties. W ręce graczy oddano bowiem fragmenty obu opowieści.
Yakuza Kiwami 3 to ekstremalny remake gry Yakuza 3, opowiadający historię byłego yakuzy Kazumy Kiryu walczącego o ochronę tych, których kocha. Dark Ties to zupełnie nowa historia, której bohaterem jest skompromitowany biznesmen, obecnie wschodząca gwiazda yakuzy, Yoshitaka Mine, którego pełna akcji przygoda to poszukiwanie prawdziwych więzi w japońskim półświatku przestępczym – czytamy w opisie dostępnym na Steam.
Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties – minimalne wymagania sprzętowe:
System operacyjny: Windows 11;
Procesor: Intel Core i3-8100 lub AMD Ryzen 3 2300X;
Wolne miejsce na dysku twardym: 58 GB dostępnej przestrzeni.
Na koniec przypomnijmy, że oficjalna premiera Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties zaplanowana jest na 11 lutego 2026 roku. Zgodnie z zapowiedziami wspomniana produkcja zmierza nie tylko na komputery osobiste, ale także konsole PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X/S i Nintendo Switch 2.
