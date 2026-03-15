Xenonauts 2 wychodzi z wczesnego dostępu. Goldhawk Interactive kończy testy i obiecuje wsparcie po premierze

Fani taktycznych potyczek i miłośnicy klasycznego podejścia do obrony Ziemi dostali konkretną datę. Już na początku kwietnia Xenonauts 2, kultowy spadkobierca legendarnej serii XCOM opuszcza early access.

Developerzy podkreślają, że przejście do wersji 1.0 nie oznacza zakończenia pracy nad tytułem. Xenonauts 2 to projekt, który już od startu jawił się jako hołd dla klasycznych taktycznych potyczek, rodem z serii UFO. Przez ostatnie miesiące przechodził zaś intensywny proces szlifowania mechanizmów rozgrywki od rozbudowania widoku planety, przez walki naziemne, kończąc zaś na systemach obrony powietrznej. Ogłoszenie z datą wyjścia z wczesnego dostępu padło jednocześnie na oficjalnym kanale Steam i w komunikatach prasowych. Pełna wersja ma zostać udostępniona już 2 kwietnia 2026 roku. Goldhawk Interactive Xenonauts 2 wychodzi z wczesnego dostępu. Ustalono datę premiery ustalono na 2 kwietnia 2026 roku. Goldhawk Interactive oraz ich wydawca Hooded Horse nie sprzedają iluzji „skończonego arcydzieła”. W wiadomości dla graczy na platformie Steam studio jasno zaznaczyło, że wersja 1.0 jest ostatnim dużym kamieniem milowym dla projektu. Zamyka etap Early Accessu, lecz nie jest to równoznaczne z zaprzestaniem wsparcia po premierze. Już teraz planowane są dalsze aktualizacje czy optymalizacja oraz – co dla wielu graczy będzie równie istotne – oficjalne narzędzia moderskie, zintegrowane z Warsztatem Steam. Ma to przedłużyć żywotność kampanii i ułatwić społeczności tworzenie własnych modyfikacji. Tutaj warto wspomnieć o wciąż aktywnej scenie twórców zawartości do poprzedniej produkcji studia, gdyż mod X-Division: New Dawn całkowicie przebudowuje całą grę i jest podobnym przeprojektowaniem podstawowej gry, co Long War dla XCOM: Enemy Within.

Pod kątem zawartości, twórcy otwarcie mówią o całym zestawie poprawek i uzupełnień dla Xenonauts 2 w wersji 1.0. Zapowiedziano poprawę wydajności silnika gry, zaaktualizane ręcznie tworzone mapy, nowe zagrożenia w końcowej fazie rozgrywki oraz wspomniane oficjalne wsparcie dla modów. Notka od dewelopera na Steam informuje również, że twócy nie planują podnosić podstawowej ceny gry po przejściu na pełną edycję. To dobra wiadomość dla tych, którzy kupili tytuł w okresie early access lub rozważają zakup jeszcze przed premierą. Xenonauts 2 spotkało się z całkiem dobrym odbiorem ze strony społeczności. Uzbierało ponad 3 tys. Opini, z czego aż 80% jest pozytywnych, zaś główna krytyka, która spada na grę odnosi się do balansu i drobnych błędówch, które powinny być załatane przed dużą premierą. Dla wielu obserwatorów i EA-sceptyków, to moment na satysfakcję. Projekt zamyka okres „beta-testów” i staje się produktem, który deweloper może teraz rozwijać z perspektywy kompletnego tytułu.

Z branżowego punktu widzenia, wyjście z early access to również jasna deklaracja. Goldhawk Interactive wierzy, że ich mechanika oraz styl rozgrywki nadal mogą zająć godne miejsce pośród współczesnych gier taktycznych. Głosy ze strony społeczności z prośbą o oficjalne wsparcie modów sprawi zaś, że w nieodległej przyszłości zobaczymy sporo modyfikacji i autorskich kampanii. Taktyczny gameplay, mocny nacisk na przemyślaną logistykę (spore znaczenie ma m.in. rozmieszczenie baz, radarów, czy naszego lotnictwa) i klimatyczna, alternatywna wizja zimnej wojny, to elementy, które wyróżniają projekt na tle konkurencji. Z okazji ogłoszenia daty premiery udostępniono również nowy zwiastun produkcji: Przy okazji warto też dodać, że twórcy aktywnie słuchają swojego community i regularnie odnoszą się do sugerowanych zmian na oficjalnym serwerze Discord. Szykujcie portfele, bowiem w czwartek 2 kwietnia 2026 roku trzeba będzie stawić czoła inwazji obcych na Ziemię.

