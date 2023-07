Xenonauts 2 przypadło do gustu graczom. Miłośnicy serii XCOM powinni się zainteresować

Dobre recenzje potwierdzają, że mamy do czynienia z przyzwoitą produkcją.

Wszyscy fani strategii turowych z pewnością mieli Xenonauts 2 na swojej liście życzeń. Gra autorstwa Goldhawk Interactive jest już dostępna, w pierwszej kolejności debiutując we wczesnym dostępie.

Xenonauts 2 zbiera pozytywne oceny

Wszystko wskazuje na to, że Xenonauts 2 spełnia oczekiwania graczy. Wyłącznie na Steam tytuł doczekał się już ponad 500 recenzji, a większość z nich, bo aż 74%, to pozytywne opinie. Osoby, które miały już okazję bliżej zapoznać się z tą produkcją, chwalą wylewający się z ekranu klimat, który powoduje uderzenie nostalgii, głównie za sprawą podobieństwa do serii XCOM. Warto dodać, że według wstępnych zapewnień Xenonauts 2 ma spędzić w Early Access około 9 miesięcy.