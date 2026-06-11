Nowy album Evanescence zatytułowany Sanctuary jest już dostępny. Zespół zapowiada światową trasę koncertową

Evanescence powraca z nowym albumem Sanctuary i zapowiada światową trasę koncertową.

Zespół Evanescence oficjalnie powrócił z nowym materiałem. 5 czerwca ukazał się szósty album studyjny grupy zatytułowany Sanctuary. Wydawnictwo zawiera 12 utworów i jest pierwszym pełnoprawnym albumem zespołu od czasu premiery The Bitter Truth z 2021 roku. Evanescence zadebiutowali z nowym albumem Sanctuary Wraz z ogłoszeniem nowej płyty zespół zaprezentował także singiel Who Will You Follow. Nad produkcją albumu pracowali Zakk Cervini oraz Jordan Fish. Obaj twórcy są dobrze znani fanom współczesnej muzyki rockowej i metalowej. Cervini współpracował wcześniej między innymi z zespołami Bring Me the Horizon i Blink-182 oraz z artystką Poppy, natomiast Fish przez lata był członkiem Bring Me the Horizon.

Na albumie znalazły się utwory takie jak Beautiful Lie, Tell Me When You've Had Enough, Forever Without You oraz dziewięć innych kompozycji. Wokalistka Amy Lee określa nowe wydawnictwo jako mieszankę różnorodnych stylów i brzmień. Część utworów opiera się na ciężkich gitarowych riffach, podczas gdy inne wykorzystują fortepian oraz elektroniczne tekstury. Mimo eksperymentalnych elementów, Sanctuary zachowuje charakterystyczne cechy twórczości Evanescence. Na płycie nie zabrakło obniżonych gitar, elektronicznych warstw dźwiękowych oraz mocnego wokalu Amy Lee osadzonego w nowoczesnym metalowym brzmieniu. Premiera albumu będzie wspierana przez światową trasę koncertową zaplanowaną na 2026 rok. Podczas występów w Ameryce Północnej zespołowi towarzyszyć będą Spiritbox oraz Nova Twins. Z kolei podczas koncertów w Europie i Wielkiej Brytanii na scenie pojawią się Poppy oraz Nova Twins. Grupa ogłosiła również sześć dodatkowych koncertów arenowych w Australii i Nowej Zelandii, które odbędą się w marcu 2027 roku. Trasa obejmie występy w Perth, Adelaide, Melbourne, Sydney, Brisbane oraz Auckland. Koncerty będą kontynuacją niedawnej współpracy zespołu z Metallicą podczas australijskich występów legendarnej formacji.

GramTV przedstawia:

Fani mogą spodziewać się, że podczas nadchodzących koncertów usłyszą nie tylko materiał z nowego albumu. Setlisty mają łączyć utwory z całej kariery zespołu, w tym największe przeboje z początku lat 2000., takie jak Bring Me to Life, Going Under i My Immortal, z kompozycjami pochodzącymi z Sanctuary. Jeśli z jakiś powodów nie możecie nabyć nowego albumu Evanescence, to mamy świetną wiadomość. Zespół udostępnił cały krążek na swoim oficjalnym kanale na YouTube. Możecie posłuchać Sanctuary poniżej: