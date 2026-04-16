Metro 2039 przestanie być tajemnicą. Dziś zobaczymy konkrety

Oto nadszedł dzień dzisiejszy. Już dziś poznamy więcej informacji na temat nadchodzącej gry z uniwersum Metro.

Zgodnie z zapowiedzią czeka nas bowiem pokaz. To podczas niego przynajmniej część kart zostanie odkryta. Prezentacja Metro 2039 już dziś Wszystko nie odbędzie się jednak w ramach Xbox Games Showcase, o którym wcześniej plotkowano. Zamiast tego Microsoft zamierza zafundować nam pokaz o nazwie Xbox First Look. Można zatem założyć, iż będzie to zdecydowanie mniejsze wydarzenie, skupione wyłącznie na jednym tytule. Tym tytułem będzie właśnie Metro 2039, o którym więcej dowiemy się już o godzinie 19:00 – to wtedy ruszy transmisja, która dostępna będzie również w języku polskim.

Pierwsze spojrzenie na METRO 2039, kolejną odsłonę serii METRO! METRO 2039 to kolejna przełomowa gra FPS od cenionych twórców ze studia 4A Games – możemy wyczytać w zapowiedzi transmisji. Nadchodząca gra to powrót 4A Games do uniwersum stworzonego przez Dmitrya Glukhovskyego po kilkuletniej przerwie. Ostatnia stworzona przez ukraińskie studio produkcja to wszak Metro Exodus z 2019 roku. Potem co prawda ukazało się jeszcze Metro Awakening, ale mowa tutaj o spin-offie na gogle wirtualnej rzeczywistości, za które odpowiedzialny był zewnętrzny zespół.

Akcja gry Metro 2039, jak nietrudno domyślić się po samej nazwie, dziać będzie się w roku 2039, czyli ćwierć wieku po wojnie nuklearnej. Wojnie, w następstwie której ludzkość musiała opuścić skażoną i wypełnioną wyjętymi wprost z koszmarów bestiami. Od tego czasu społeczeństwo tworzone jest pod ziemią, w tunelach moskiewskiego metra. Jak zapewnia sam Glukhovsky, gra ma być “mroczniejsza niż cokolwiek, co widzieliśmy do tej pory”. Oficjalnie o prawdziwości tych zapowiedzi przekonamy się za kilka godzin. Niemniej już wcześniej doszło do znaczącego wycieku, którego elementem miała być rzekoma fabuła Metro 2039. Według tych nadal niepotwierdzonych informacji historia opowie nam m.in. o iluzorycznym pokoju stworzonym przez rządy propagandy i strachu.

