Phil Spencer następcą Bobby’ego Koticka w Activision Blizzard? To był realny scenariusz

Na początku tego roku Phil Spencer zakończył swoją blisko 30-letnią współpracę z Microsoftem. Okazuje się jednak, że jego kariera mogła potoczyć się zupełnie inaczej.

Nim jeszcze Spencer został szefem i twarzą marki XBOX, otrzymał intrygującą ofertę. Była bowiem szansa, by został następcą jednej z bardziej kontrowersyjnych osób w branży.

Activision Blizzard zamiast XBOX-a?

Bobby Kotick był niedawno gościem kanału Kleiner Perkins na YouTube, gdzie miał okazję, by wrócić pamięcią do przeszłości. Nie wiadomo, o którym konkretnie okresie mówił w przywołanym temacie, aczkolwiek na pewno miało to miejsce w okolicach początku 2022 roku. Wszystko dlatego, że to właśnie wtedy Spencer został szefem XBOX-a. Wcześniej jednak miał on otrzymać propozycję od Koticka, by związać się z Activision Blizzard. Co więcej, 63-latek przyznał, że myślał o młodszym o 5 lat rodaku jako o swoim potencjalnym następcy, jeżeli chodzi o szefowanie Acti Blizz.