Xbox wprowadził zmianę, która... nie ma większego sensu

Zmianę zauważył Tom Warren, dziennikarz The Verge, który przypomniał, że jeszcze na początku roku firma posługiwała się poprzednią formą. Nowe określenie zaczęło pojawiać się m.in. na materiałach promujących takie gry jak Grounded 2 czy Age of Mythology: Retold. Na grafikach marketingowych zaznaczono, że tytuły te dostępne są na Xbox Series X|S, Xbox na PC oraz w chmurze – Xbox Cloud.

Ekosystem Xboxa stale się rozwija, a Microsoft konsekwentnie stara się przekonywać graczy, że „wszystko jest Xboxem”. Idea ta prowadzi nawet do tego, że, jak spekulują eksperci, Xbox może nie chcieć już rozwijać klasycznej wersji konsoli , chcąc skupiać się na rozgrywce w chmurze możliwej na innych urządzeniach. Najnowszym i zastanawiającym przejawem tej strategii jest drobna, niemal niezauważalna zmiana w nazewnictwie – „Xbox PC” oficjalnie stał się „Xbox na PC”. Tylko po co?

Niektórzy użytkownicy zauważyli także, że Microsoft może w przyszłości potrzebować jeszcze wyraźniejszego rozróżnienia w komunikacji – np. „Xbox Mobile” czy „Xbox Console”. Pytanie tylko, czy takie różnice rzeczywiście mają znaczenie w erze, w której Xbox ma być wszędzie. I czy ta metoda komunikacji nie jest sprzeczna z nadrzędną ideą marki.

Nie jest to problem i na pewno wielu nawet tego nie zauważy. Ale to kolejny przykład na to, jak Microsoft stopniowo kształtuje wizerunek marki Xbox jako czegoś znacznie szerszego niż tylko konsola.

