Darmowa aktualizacja do Tokyo Xtreme Racer na Steam. Gracze otrzymają samochody z PS5 i tryb powtórek

Nowe samochody i funkcje wprowadzone wraz z premierą wersji na PlayStation 5 trafiły również na PC. Darmowa aktualizacja na Steam zapewnia pełną zgodność zawartości obu wydań.

25 lutego odbyła się długo wyczekiwana premiera gry na PS5. Wersja konsolowa wprowadziła kilka wcześniej niedostępnych samochodów oraz nowe funkcje, w tym tryb powtórek i możliwość wyboru muzyki. Studio Genki zapowiadało wcześniej, że nowości pojawią się także na PC w “kolejnych aktualizacjach”, ale bez podania konkretnej daty. Aktualizacja zadebiutowała jednak już dziś, zrównując zawartość wersji Steam i PS5. Tokyo Xtreme Racer z darmową aktualizacją na PC Główną atrakcją aktualizacji są trzy samochody, które wcześniej były opóźnione “z różnych powodów”. Są to: Mazda CX-3 X (DK5AW) ’15

Honda Fit 1.5W (GD3) ’04

Honda Accord D Euro-R (CL7) ’02

Dodatkowo do gry trafiły wcześniej niegrywalne pojazdy z ruchu ulicznego, o które prosili gracze. Teraz można je kupić i prowadzić. Wspomnianymi samochodami są: Toyota Townace Van GL (KR52V) ’05

Toyota Dyna (XZU402) ’99

Jedną z najbardziej wyczekiwanych funkcji był tryb Replay. Aby go aktywować, należy w opcjach włączyć “Save Replay”. Powtórki można oglądać w Replay Theater, dostępnym w menu Reference w garażu. Dane z wyścigów zapisywane są automatycznie w zakładce “Temporary Files”, która mieści maksymalnie 30 powtórek. Po przekroczeniu limitu najstarsze pliki są nadpisywane, chyba że zostaną przeniesione do sekcji “Saved Files”. Gracze mogą oznaczać ulubione powtórki przyciskiem “Favorites”, odtwarzać je w różnych prędkościach oraz korzystać z wielu ustawień kamery. Aktualizacja wprowadza również funkcję wyboru muzyki (Music Selection), dostępną w zakładce opcji. Dodano także nowe utwory oraz oryginalne ścieżki dźwiękowe z poprzednich odsłon serii, które posłużyły jako baza do zaaranżowanych wersji obecnych w grze. Ponadto aktualizacja poprawiła kilka błędów. Naprawiono problem z pojawianiem się liderów drużyn, poprawiono wymagania niektórych pojedynków Wanderers, usunięto drobne błędy wizualne w autach rywali i modelach pojazdów oraz naprawiono drobne błędy interfejsu.