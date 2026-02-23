Zaloguj się lub Zarejestruj

Przez Baldur’s Gate 3 Elon Musk ma opóźnić premierę nowego Groka. Wydawca gry ironicznie komentuje

Radosław Krajewski
2026/02/23 18:10
Lepiej opóźnić aktualizację niż żeby sprawiała takie problemy.

Elon Musk miał wstrzymać ważną aktualizację modelu Grok, gdyż chatbot opracowany przez xAI nie radził sobie z pytaniami dotyczącymi Baldur’s Gate 3. Sprawa ujrzała światło dzienne dzięki reportażowi Business Insider, który opisuje kulisy funkcjonowania firmy oraz styl zarządzania jej właściciela.

Baldur’s Gate 3
Baldur’s Gate 3

Dlaczego Elon Musk zatrzymał aktualizację chatbota Grok?

Według ustaleń Musk przywiązuje ogromną wagę do tego, jak jego sztuczna inteligencja radzi sobie z tematyką gier. Problemy z poprawnym analizowaniem szczegółów związanych z RPG-iem od Larian Studios miały być na tyle poważne, że zdecydował się przesunąć premierę aktualizacji i skierować do pracy nad poprawkami czołowych inżynierów, wcześniej zajmujących się innymi zadaniami.

W jednym przypadku w ubiegłym roku premiera modelu została opóźniona o kilka dni, ponieważ Musk nie był zadowolony z tego, jak chatbot odpowiadał na szczegółowe pytania dotyczące gry Baldur’s Gate, według osób zaznajomionych ze sprawą. Wysokiej rangi inżynierowie zostali przeniesieni z innych projektów, aby poprawić odpowiedzi przed premierą.

Okazuje się, że to nie był odosobniony epizod. Raport sugeruje, że Musk miał równie mocno angażować się w rozwój umiejętności Groka w innych tytułach, w tym w League of Legends. Byli pracownicy xAI porównują tempo pracy w firmie do niekończącego się alarmu kryzysowego, a w siedzibie w Palo Alto funkcjonować ma jednocześnie kilka specjalnych zespołów rozwiązujących pilne problemy.

Pod koniec 2025 roku działało jednocześnie co najmniej pięć takich zespołów, według trzech osób. Jeden z nich był poświęcony nauczeniu Groka gry w jedną z ulubionych gier Muska, League of Legends.

Cała sytuacja nabiera dodatkowego kontekstu, jeśli przypomnieć wcześniejsze kontrowersje wokół aktywności Muska w grach. W poprzednich latach był on oskarżany przez społeczność o oszukiwanie w takich tytułach jak Diablo 4 oraz Path of Exile 2. Jednocześnie przedstawiciele branży, w tym osoby związane z Baldur’s Gate 3, krytykowali jego wizję gier tworzonych przez sztuczną inteligencję, sugerując, że pomija ona najważniejsze elementy projektowania i doświadczenia gracza.

Jedna z osób z działu wydawniczego Lariana, znana pod nickiem Very AFK, w ironiczny sposób skomentowała całą sytuację:

Czy mogę mieć choć jeden normalny tydzień?

Historia z Grokiem pokazuje jednak, że Musk nadal postrzega gry jako ważny poligon doświadczalny dla rozwoju AI, nawet jeśli oznacza to opóźnienia i reorganizację pracy całych zespołów.

Źródło:https://kotaku.com/elon-musk-baldurs-gate-3-grok-xai-2000672632

