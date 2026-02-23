Przez Baldur’s Gate 3 Elon Musk ma opóźnić premierę nowego Groka. Wydawca gry ironicznie komentuje

Elon Musk miał wstrzymać ważną aktualizację modelu Grok, gdyż chatbot opracowany przez xAI nie radził sobie z pytaniami dotyczącymi Baldur’s Gate 3. Sprawa ujrzała światło dzienne dzięki reportażowi Business Insider, który opisuje kulisy funkcjonowania firmy oraz styl zarządzania jej właściciela. Dlaczego Elon Musk zatrzymał aktualizację chatbota Grok? Według ustaleń Musk przywiązuje ogromną wagę do tego, jak jego sztuczna inteligencja radzi sobie z tematyką gier. Problemy z poprawnym analizowaniem szczegółów związanych z RPG-iem od Larian Studios miały być na tyle poważne, że zdecydował się przesunąć premierę aktualizacji i skierować do pracy nad poprawkami czołowych inżynierów, wcześniej zajmujących się innymi zadaniami.

W jednym przypadku w ubiegłym roku premiera modelu została opóźniona o kilka dni, ponieważ Musk nie był zadowolony z tego, jak chatbot odpowiadał na szczegółowe pytania dotyczące gry Baldur’s Gate, według osób zaznajomionych ze sprawą. Wysokiej rangi inżynierowie zostali przeniesieni z innych projektów, aby poprawić odpowiedzi przed premierą. Okazuje się, że to nie był odosobniony epizod. Raport sugeruje, że Musk miał równie mocno angażować się w rozwój umiejętności Groka w innych tytułach, w tym w League of Legends. Byli pracownicy xAI porównują tempo pracy w firmie do niekończącego się alarmu kryzysowego, a w siedzibie w Palo Alto funkcjonować ma jednocześnie kilka specjalnych zespołów rozwiązujących pilne problemy. Pod koniec 2025 roku działało jednocześnie co najmniej pięć takich zespołów, według trzech osób. Jeden z nich był poświęcony nauczeniu Groka gry w jedną z ulubionych gier Muska, League of Legends.

Cała sytuacja nabiera dodatkowego kontekstu, jeśli przypomnieć wcześniejsze kontrowersje wokół aktywności Muska w grach. W poprzednich latach był on oskarżany przez społeczność o oszukiwanie w takich tytułach jak Diablo 4 oraz Path of Exile 2. Jednocześnie przedstawiciele branży, w tym osoby związane z Baldur’s Gate 3, krytykowali jego wizję gier tworzonych przez sztuczną inteligencję, sugerując, że pomija ona najważniejsze elementy projektowania i doświadczenia gracza. Jedna z osób z działu wydawniczego Lariana, znana pod nickiem Very AFK, w ironiczny sposób skomentowała całą sytuację: Czy mogę mieć choć jeden normalny tydzień? Wczytywanie ramki mediów. Historia z Grokiem pokazuje jednak, że Musk nadal postrzega gry jako ważny poligon doświadczalny dla rozwoju AI, nawet jeśli oznacza to opóźnienia i reorganizację pracy całych zespołów.

