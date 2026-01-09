Xbox szykuje niespodziankę na Developer Direct. Pojawi się tajemnicza czwarta gra

Xbox Developer Direct, który odbędzie się 22 stycznia, ma przynieść nie tylko nowe materiały z zapowiedzianych wcześniej produkcji. Z nieoficjalnych informacji wynika, że w trakcie wydarzenia zostanie zaprezentowana również czwarta, dotąd nieujawniona gra.

Xbox Developer Direct – tajemnicza czwarta produkcja

Zgodnie z doniesieniami, wydarzenie oprócz Forza Horizon 6, Fable oraz Beast of Reincarnation od studia Game Freak ma zawierać jeszcze jeden segment poświęcony nowej grze. Informację tę przekazał znany informator Shinobi602, a ustalenia te zostały potwierdzone przez branżowe źródła. Co istotne, nie będzie to projekt zewnętrznego studia ani produkcja niezależna. Czwarta gra ma powstawać w jednym z pierwszoplanowych zespołów Xbox Game Studios i być mniejszą, oryginalną produkcją, przygotowaną specjalnie jako uzupełnienie pokazu skoncentrowanego na największych tytułach zaplanowanych na 2026 rok.