Xbox szykuje niespodziankę na Developer Direct. Pojawi się tajemnicza czwarta gra

Mikołaj Berlik
2026/01/09 17:52
Pokaz 22 stycznia nie ograniczy się do Fable, Forza Horizon 6 i Beast of Reincarnation.

Xbox Developer Direct, który odbędzie się 22 stycznia, ma przynieść nie tylko nowe materiały z zapowiedzianych wcześniej produkcji. Z nieoficjalnych informacji wynika, że w trakcie wydarzenia zostanie zaprezentowana również czwarta, dotąd nieujawniona gra.

Xbox Developer Direct – tajemnicza czwarta produkcja

Zgodnie z doniesieniami, wydarzenie oprócz Forza Horizon 6, Fable oraz Beast of Reincarnation od studia Game Freak ma zawierać jeszcze jeden segment poświęcony nowej grze. Informację tę przekazał znany informator Shinobi602, a ustalenia te zostały potwierdzone przez branżowe źródła. Co istotne, nie będzie to projekt zewnętrznego studia ani produkcja niezależna. Czwarta gra ma powstawać w jednym z pierwszoplanowych zespołów Xbox Game Studios i być mniejszą, oryginalną produkcją, przygotowaną specjalnie jako uzupełnienie pokazu skoncentrowanego na największych tytułach zaplanowanych na 2026 rok.

Sam Developer Direct skupi się głównie na grach first-party Microsoftu. Forza Horizon 6, osadzona w Japonii, trafi na Xboxa i PC, a w późniejszym terminie także na PlayStation 5. Fable, zapowiedziane jeszcze w 2020 roku jako reboot kultowej serii RPG, wciąż nie ma daty premiery, ale również ma zmierzać na konsolę Sony. Z kolei Beast of Reincarnation doczeka się pierwszego szczegółowego pokazu rozgrywki.

Tajemnicza czwarta gra ma zamknąć całe wydarzenie i pełnić rolę niespodzianki, podkreślającej skalę planów Microsoftu na nadchodzący rok.

Źródło:https://www.videogameschronicle.com/news/the-xbox-developer-direct-will-feature-a-secret-unannounced-fourth-game/

Tagi:

News
plotka
pokaz
prezentacja
Xbox
Xbox Series X
Xbox Series S
Xbox Developer_Direct
