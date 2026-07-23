Fabuła Guild Wars 3 z nowymi szczegółami. Gracze poznają złotą erę Orr i zakon Vaelwardenów

W najnowszym wpisie na blogu deweloperskim główny scenarzysta gry, Aaron Linde, opisał Orriańską Złotą Erę. Jest to okres rozgrywający się na długo przed wydarzeniami z Guild Wars 2, kiedy kraina Orr była tętniącym życiem magicznym państwem, a nie zniszczonym lądem znanym graczom z drugiej części serii. Akcja Guild Wars 3 będzie osadzona w czasach, gdy Starsi Smoczy Władcy pozostawali jeszcze uśpieni. Dzięki temu magia mogła swobodnie rozprzestrzeniać się po całej Tyrii, nie będąc pochłanianą przez smoki. Taki stan rzeczy pozwolił na rozwój niezwykle bogatego świata magii, z którego wyłoniły się Vael, czyli wyjątkowe magiczne duchy stanowiące fundament ekosystemu Orr.

Aby chronić te istoty, powstał zakon Vaelwardenów. ArenaNet wyjaśnia, że byli oni pierwszymi śmiertelnikami w Tyrii, którzy uzyskali dostęp do magii po tym, jak boginie Melandru i Dwayna obdarzyły ich zdolnością tworzenia oraz udoskonalania sygnetów. Sygnety to magiczne klejnoty zawierające utrwalone formy mocy. Z czasem stały się one jedną z najważniejszych sił kształtujących świat Tyrii. Gdy kolejne grupy nauczyły się je wytwarzać, magia przestała być jedynie tajemniczą energią i stała się cennym zasobem, którym można było handlować, sprzedawać i wykorzystywać na szeroką skalę.

Rozwój cywilizacji doprowadził jednak do narastającego konfliktu pomiędzy Vaelwardenami, a innymi frakcjami. Podczas gdy zakon koncentrował się na ochronie magicznego ekosystemu Orr, pozostali mieszkańcy Tyrii zaczęli postrzegać region przede wszystkim jako źródło cennych zasobów, które można eksploatować w celu przyspieszenia rozwoju świata. Jedną z takich organizacji są Mavenwrights, czyli gildia przemysłowców przekonana, że magiczne bogactwa Orr powinny zostać wykorzystane do dalszego rozwoju Tyrii. Poglądy tej frakcji stoją w całkowitej sprzeczności z filozofią Vaelwardenów, którzy uważają, że zarówno Vael, jak i otaczające je środowisko wymagają ochrony, a nie eksploatacji.