Ruszyła sprzedaż pakietów założyciela do Aion 2. Znamy ceny i zawartość poszczególnych edycji Founder’s Pack

NCsoft oficjalnie rozpoczęło sprzedaż Founder’s Packs czyli pakietów założyciela do nadchodzącego MMORPG Aion 2. Choć jeszcze na początku tygodnia twórcy ujawnili szczegóły dotyczące pięciodniowego wcześniejszego dostępu do gry dla posiadaczy tych pakietów, nie zdradzili wówczas, kiedy trafią one do sprzedaży. Teraz sytuacja uległa zmianie. Pakiety można już kupić i nawet w kilku wersjach.

Aion 2 prezentuje zawartość Founder’s Packów

Jedną z największych korzyści płynących z zakupu Founder’s Packa jest możliwość rozpoczęcia przygody w Aion 2 na pięć dni przed oficjalną premierą wersji free-to-play. Oprócz wcześniejszego dostępu gracze otrzymają również skrzynię z przedmiotami wspierającymi rozwój postaci na początku rozgrywki, unikalne tytuły oraz różnorodne skórki do wyposażenia i skrzydeł. Najdroższa edycja zawiera dodatkowo ekskluzywnego czarnego smoczego pupila. Warto jednak zaznaczyć, że żaden z dostępnych pakietów nie obejmuje czasu abonamentowego ani żadnych korzyści związanych z subskrypcją, co może być istotną informacją dla części graczy. NCsoft ustaliło ceny trzech wariantów Founder’s Packów na następującym poziomie: