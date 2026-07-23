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Ruszyła sprzedaż pakietów założyciela do Aion 2. Znamy ceny i zawartość poszczególnych edycji Founder’s Pack

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2026/07/23 16:40
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Poznaliśmy cenę i zawartość Founder’s Packów do Aion 2. Pakiety są już dostępne w sprzedaży.

NCsoft oficjalnie rozpoczęło sprzedaż Founder’s Packs czyli pakietów założyciela do nadchodzącego MMORPG Aion 2. Choć jeszcze na początku tygodnia twórcy ujawnili szczegóły dotyczące pięciodniowego wcześniejszego dostępu do gry dla posiadaczy tych pakietów, nie zdradzili wówczas, kiedy trafią one do sprzedaży. Teraz sytuacja uległa zmianie. Pakiety można już kupić i nawet w kilku wersjach.

Aion 2
Aion 2

Aion 2 prezentuje zawartość Founder’s Packów

Jedną z największych korzyści płynących z zakupu Founder’s Packa jest możliwość rozpoczęcia przygody w Aion 2 na pięć dni przed oficjalną premierą wersji free-to-play. Oprócz wcześniejszego dostępu gracze otrzymają również skrzynię z przedmiotami wspierającymi rozwój postaci na początku rozgrywki, unikalne tytuły oraz różnorodne skórki do wyposażenia i skrzydeł. Najdroższa edycja zawiera dodatkowo ekskluzywnego czarnego smoczego pupila. Warto jednak zaznaczyć, że żaden z dostępnych pakietów nie obejmuje czasu abonamentowego ani żadnych korzyści związanych z subskrypcją, co może być istotną informacją dla części graczy. NCsoft ustaliło ceny trzech wariantów Founder’s Packów na następującym poziomie:

Standard Edition w cenie 25 dolarów:

  • 5-dniowy wcześniejszy dostęp do gry
  • Skrzynia z zaopatrzeniem kampanii Daeva (związana) x1: Zawiera przydatne zaopatrzenie, które wesprze postępy gracza na wczesnym etapie gry
  • Unikalny tytuł [Awangarda Atrei]: Specjalny tytuł ekskluzywny dla postaci gracza

GramTV przedstawia:

Deluxe Edition w cenie 45 dolarów:

  • Kompletny pakiet zawierający ekskluzywne skórki zbroi i broni
  • Zawiera całą zawartość pakietu standardowego
  • Wniebowstąpiony Daeva (Skórka: Zestaw): Wyjątkowa skórka zbroi, która łączy w sobie awangardową zbroję płytową z luksusowymi skórzanymi akcentami
  • Skórka broni [Broń Wiecznego Słońca]: Skórka broni ze specjalnymi efektami

Ultimate Edition w cenie 100 dolarów:

  • Zawiera 2 skórki, broń, zwierzaka i skrzydła.
  • Zawiera całą zawartość Pakietu Deluxe
  • Skrzynia Stylizacyjna Daeva (Związana) x1: Specjalna skrzynia z przedmiotami stylizacyjnymi, dostępna wyłącznie w AION 2 Ultimate Founder's Pack
  • Aria Księżycowa (Skórka: Zestaw) (Związana): Elegancka skórka zbroi inspirowana lodowatym blaskiem zimowego księżyca
  • Zwierzak [Czarny Smok]: Specjalny zwierzak premium, który będzie Ci towarzyszył graczom w przygodach
  • Skrzydła Płonącego Słońca (Związane): Olśniewająca skórka skrzydeł z promiennymi piórami złotych płomieni

Mimo rozpoczęcia sprzedaży pakietów deweloperzy wciąż nie ujawnili dokładnej daty premiery Aion 2. Aktualnie wiadomo jedynie, że pełna wersja gry ma zadebiutować we wrześniu, a przecieki sugerują 17. dzień miesiąca. Do tego czasu osoby zainteresowane mogą już zabezpieczyć sobie wcześniejszy dostęp oraz dodatkowe bonusy, kupując jeden z dostępnych Founder’s Packów.

Źródło:https://massivelyop.com/2026/07/22/aion-2s-founders-packs-go-on-sale-heres-how-much-they-cost-and-what-they-offer/

Tagi:

News
MMORPG
NCSoft
fantasy
MMO
pakiet
zawartość
Aion 2
Mateusz "Gucio1846" Kapusta

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112