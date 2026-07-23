Ruszyła sprzedaż pakietów założyciela do Aion 2. Znamy ceny i zawartość poszczególnych edycji Founder’s Pack

Jedną z największych korzyści płynących z zakupu Founder’s Packa jest możliwość rozpoczęcia przygody w Aion 2 na pięć dni przed oficjalną premierą wersji free-to-play. Oprócz wcześniejszego dostępu gracze otrzymają również skrzynię z przedmiotami wspierającymi rozwój postaci na początku rozgrywki, unikalne tytuły oraz różnorodne skórki do wyposażenia i skrzydeł. Najdroższa edycja zawiera dodatkowo ekskluzywnego czarnego smoczego pupila. Warto jednak zaznaczyć, że żaden z dostępnych pakietów nie obejmuje czasu abonamentowego ani żadnych korzyści związanych z subskrypcją, co może być istotną informacją dla części graczy. NCsoft ustaliło ceny trzech wariantów Founder’s Packów na następującym poziomie:
Standard Edition w cenie 25 dolarów:
5-dniowy wcześniejszy dostęp do gry
Skrzynia z zaopatrzeniem kampanii Daeva (związana) x1: Zawiera przydatne zaopatrzenie, które wesprze postępy gracza na wczesnym etapie gry
Unikalny tytuł [Awangarda Atrei]: Specjalny tytuł ekskluzywny dla postaci gracza
GramTV przedstawia:
Deluxe Edition w cenie 45 dolarów:
Kompletny pakiet zawierający ekskluzywne skórki zbroi i broni
Zawiera całą zawartość pakietu standardowego
Wniebowstąpiony Daeva (Skórka: Zestaw): Wyjątkowa skórka zbroi, która łączy w sobie awangardową zbroję płytową z luksusowymi skórzanymi akcentami
Skórka broni [Broń Wiecznego Słońca]: Skórka broni ze specjalnymi efektami
Ultimate Edition w cenie 100 dolarów:
Zawiera 2 skórki, broń, zwierzaka i skrzydła.
Zawiera całą zawartość Pakietu Deluxe
Skrzynia Stylizacyjna Daeva (Związana) x1: Specjalna skrzynia z przedmiotami stylizacyjnymi, dostępna wyłącznie w AION 2 Ultimate Founder's Pack
Zwierzak [Czarny Smok]: Specjalny zwierzak premium, który będzie Ci towarzyszył graczom w przygodach
Skrzydła Płonącego Słońca (Związane): Olśniewająca skórka skrzydeł z promiennymi piórami złotych płomieni
Mimo rozpoczęcia sprzedaży pakietów deweloperzy wciąż nie ujawnili dokładnej daty premiery Aion 2. Aktualnie wiadomo jedynie, że pełna wersja gry ma zadebiutować we wrześniu, a przecieki sugerują 17. dzień miesiąca. Do tego czasu osoby zainteresowane mogą już zabezpieczyć sobie wcześniejszy dostęp oraz dodatkowe bonusy, kupując jeden z dostępnych Founder’s Packów.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!