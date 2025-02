Xbox przedstawia Muse. AI ma usprawnić proces tworzenia gier i wspierać kreatywność deweloperów

Muse został wytrenowany na ogromnej ilości danych z gry Bleeding Edge, co odpowiada siedmiu latom rozgrywki. Model przeanalizował wiele par obraz-akcja, co pozwoliło mu na generowanie różnorodnej i spójnej rozgrywki. Microsoft, podkreśla, że Muse stanowi znaczący krok w kierunku modeli generatywnych AI, które mogą wspierać twórców gier.

Tym, co wyróżnia Muse, jest jego szczegółowe zrozumienie trójwymiarowego świata gry, w tym fizyki gry oraz sposobu, w jaki reaguje ona na działania gracza przy użyciu kontrolera. Umożliwia to modelowi tworzenie spójnej i różnorodnej rozgrywki generowanej przez AI, co stanowi duży krok w kierunku modeli generatywnej AI, które mogą wspierać twórców gier. – czytamy na stronie Xbox .

We współpracy z Ninja Theory, studiem Xbox Game Studios, Microsoft Research opracował model świata i działań człowieka (WHAM) o nazwie Muse – pierwszy tego rodzaju generatywny model AI, wytrenowany na podstawie gry multiplayer Bleeding Edge od Ninja Theory. Zarówno Ninja Theory, jak i Microsoft Research mają swoje siedziby w Cambridge, co ułatwiło współpracę i pozwoliło na wykorzystanie Bleeding Edge w badaniach.

Microsoft podkreśla, że celem Muse nie jest zastąpienie twórców gier, lecz wsparcie ich kreatywności i odblokowanie nowych możliwości. Model może być wykorzystywany na wczesnych etapach produkcji. Phil Spencer, CEO Microsoft Gaming, widzi w Muse potencjał do odświeżania i przenoszenia klasycznych gier na nowoczesne platformy.

Chociaż to dopiero początek, badania nad tym modelem przesuwają granice tego, co uważaliśmy za możliwe. Już teraz wykorzystujemy Muse do opracowania grywalnego w czasie rzeczywistym modelu AI, wytrenowanego na podstawie innych gier first-party, i dostrzegamy potencjał, by w przyszłości ta praca przyniosła korzyści zarówno graczom, jak i twórcom gier – od możliwści ożywienia nostalgicznych tytułów po szybsze tworzenie kreatywnych pomysłów.

Obecnie niezliczone klasyczne gry powiązane ze starzejącym się sprzętem są niedostępne dla większości osób. Dzięki temu przełomowi badamy potencjał Muse do przystosowania starszych gier z naszych katalogów do działania na dowolnym urządzeniu. Wierzymy, że może to radykalnie zmienić sposób, w jaki zachowujemy i doświadczamy klasycznych gier w przyszłości, czyniąc je dostępnymi dla większej liczby graczy.