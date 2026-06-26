XBOX nie powiedział ostatniego słowa. Szefowa marki chce odkryć kolejnego Kojimę

Pojawienie się nowej szefowej Zielonych, pomimo początkowych obaw, na razie zdaje się nadawać XBOXOWI większą dynamikę. A po latach stagnacji to już dużo.

XBOX odkryje kolejnego Kojimę?

Niedawno obszerny artykuł z okazji 25-lecia marki XBOX opublikowało Entertainment Weekly. Znalazło się tam miejsce dla wypowiedzi kilku ciekawych osobistości, wśród których znaleźli się m.in. Hideo Kojima, Matt Booty czy też Todd Howard. Kilka zdań od siebie dorzuciła również Asha Sharma, czyli wspomniana nowa dyrektor generalna Zielonych. Korzystając z obecności Kojimy, z jednej strony wyraziła uznanie względem jego osoby. Z drugiej zaś zaznaczyła, iż zarządzany przez nią brand nie powiedział jeszcze ostatniego słowa i może być miejscem, które odkryje nowego Kojimę, gdy taki się pojawi.