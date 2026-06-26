XBOX nie powiedział ostatniego słowa. Szefowa marki chce odkryć kolejnego Kojimę

Od momentu zmian kierownictwa trudno nie odnieść wrażenia, że XBOX stara się nieco odważniej rozpychać łokciami. Chociażby na drodze mocnych deklaracji.
Pojawienie się nowej szefowej Zielonych, pomimo początkowych obaw, na razie zdaje się nadawać XBOXOWI większą dynamikę. A po latach stagnacji to już dużo.
XBOX odkryje kolejnego Kojimę?
Niedawno obszerny artykuł z okazji 25-lecia marki XBOX opublikowało Entertainment Weekly. Znalazło się tam miejsce dla wypowiedzi kilku ciekawych osobistości, wśród których znaleźli się m.in. Hideo Kojima, Matt Booty czy też Todd Howard. Kilka zdań od siebie dorzuciła również Asha Sharma, czyli wspomniana nowa dyrektor generalna Zielonych. Korzystając z obecności Kojimy, z jednej strony wyraziła uznanie względem jego osoby. Z drugiej zaś zaznaczyła, iż zarządzany przez nią brand nie powiedział jeszcze ostatniego słowa i może być miejscem, które odkryje nowego Kojimę, gdy taki się pojawi.
Sharma zwróciła przy tym uwagę na konieczność otwartości platformy, by ta na nikogo się nie zamykała:
XBOX nie dotarł do granicy możliwości gier, dlatego musimy upewnić się, że nasza platforma jest wystarczająco otwarta, aby więcej twórców i deweloperów mogło do nas dołączyć i odnieść sukces, ponieważ kolejny Kojima nie jest jeszcze znany.
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