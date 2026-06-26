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XBOX nie powiedział ostatniego słowa. Szefowa marki chce odkryć kolejnego Kojimę

Maciej Petryszyn
2026/06/26 09:00
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Od momentu zmian kierownictwa trudno nie odnieść wrażenia, że XBOX stara się nieco odważniej rozpychać łokciami. Chociażby na drodze mocnych deklaracji.

Pojawienie się nowej szefowej Zielonych, pomimo początkowych obaw, na razie zdaje się nadawać XBOXOWI większą dynamikę. A po latach stagnacji to już dużo.

Hideo Kojima i XBOX
Hideo Kojima i XBOX

XBOX odkryje kolejnego Kojimę?

Niedawno obszerny artykuł z okazji 25-lecia marki XBOX opublikowało Entertainment Weekly. Znalazło się tam miejsce dla wypowiedzi kilku ciekawych osobistości, wśród których znaleźli się m.in. Hideo Kojima, Matt Booty czy też Todd Howard. Kilka zdań od siebie dorzuciła również Asha Sharma, czyli wspomniana nowa dyrektor generalna Zielonych. Korzystając z obecności Kojimy, z jednej strony wyraziła uznanie względem jego osoby. Z drugiej zaś zaznaczyła, iż zarządzany przez nią brand nie powiedział jeszcze ostatniego słowa i może być miejscem, które odkryje nowego Kojimę, gdy taki się pojawi.

Sharma zwróciła przy tym uwagę na konieczność otwartości platformy, by ta na nikogo się nie zamykała:

XBOX nie dotarł do granicy możliwości gier, dlatego musimy upewnić się, że nasza platforma jest wystarczająco otwarta, aby więcej twórców i deweloperów mogło do nas dołączyć i odnieść sukces, ponieważ kolejny Kojima nie jest jeszcze znany.

GramTV przedstawia:

To niejedyna ciekawa wypowiedź szefowej XBOXA, bo w rozmowie z tym samym medium przyznała ona, iż Call of Duty jest większe niż Marvel Cinematic Universe. Z kolei Todd Howard z Bethesdy zabrał głos na temat tak wyczekiwanego przez całą RPG-ową społeczność The Elder Scrolls 6. Także bohater tego tekstu, Kojima-san, miał coś do powiedzenia. W jego wypadku chodziło o zupełnie nowy projekt – powstający horror o enigmatycznej nazwie OD. Jego wydawcą będzie właśnie XBOX.

Źródło:https://insider-gaming.com/xbox-next-hideo-kojima-asha-sharma/

Tagi:

News
Microsoft
Hideo Kojima
Xbox
dyrektor generalny
Xbox Series X
Xbox Series S
CEO
Asha Sharma
Entertainment Weekly
Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112