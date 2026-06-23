Czy to P.T.? Kojima pokazał screen ze swojego nowego horroru, OD

Po wydaniu drugiego Death Stranding Hideo Kojima może wreszcie wykonać skok w bok. Skok w stronę gatunku horrorów.
Od pewnego czasu wiemy, iż grą o enigmatycznym tytule Kojima Productions. Teraz zaś otrzymaliśmy pierwszego z niej screena.
Niby OD, ale czuć klimat P.T.
Ten w artykule z okazji 25-lecia marki XBOX opublikował serwis Entertainment Weekly. Widzimy skąpany w cieniu i bladej poświacie korytarz. Po prawej niedomknięte drzwi, za którymi kryje się ciemność, po lewej grający telewizor, a nad nami świetlik pokazujący, iż wszystko dzieje się w nocy. Przed nami zaś… otwarte drzwi, w których stoi ubrana w czerwoną suknię blondwłosa kobieta. Całość budzi mocny niepokój, a niektórzy dopatrzyli się nawet skojarzeń z nieodżałowanym P.T. A czym w ogóle OD ma być? Sam Kojima wyraźnie wahał się, by w rozmowie z rzeczonym serwisem zdradzić coś więcej, chociaż ewidentnie próbował dać coś do zrozumienia.
Japoński twórca przyznał jednak, że ma to być z jednej strony nowatorskie podejście do horroru, a z drugiej tytuł tak straszny jak tylko się da:
Chciałem zrobić coś nowego. Chciałem zrobić coś innego. Miałem tę koncepcję OD, odkąd pracowałem nad Death Stranding, i pracowałem nad nią zupełnie sam. Nie mogę ujawnić zbyt wielu szczegółów, ale to coś, czego nikt nigdy wcześniej nie widział. Nowy system gry.
Przedstawiałem ten pomysł wielu osobom, dużym firmom, a także tym dopiero wschodzącym. Wszystkie mówiły to samo. Twierdziły, że jestem szalony i że kompletnie nie rozumieją tej koncepcji – że nie będą w stanie tego zrobić.
To gra dla jednego gracza i chciałem uczynić ją tak straszną, jak to tylko możliwe. Ale dla tych, którzy mogliby przestać grać, gdy stanie się zbyt strasznie, pomyślałem o systemie, który pozwoli im kontynuować zabawę. Nie mogę powiedzieć nic więcej, ponieważ dałoby to zbyt wiele wskazówek na temat tego systemu, a mógłbym wpaść w kłopoty za zbyt dużą gadatliwość!
GramTV przedstawia:
OD tworzone jest przez Kojima Productions na silniku Unreal Engine 5, podczas gdy wydaniem produkcji zajmie się Xbox Game Studios. Poza Kojimą nad opowieścią czuwa laureat Oscara, Jordan Peele. W samej grze wystąpią natomiast Hunter Schafer (Euforia), Sophia Lillis (To) oraz zmarły w 2025 roku Udo Kier (Krew dla Draculi). Dla Kojimy będzie to szansa na realizację własnych horrorowych pomysłów, po tym, jak w wyniku konfliktu z Konami usunięto P.T. oraz skasowano Silent Hills.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!