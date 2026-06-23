Czy to P.T.? Kojima pokazał screen ze swojego nowego horroru, OD

Japoński twórca przyznał jednak, że ma to być z jednej strony nowatorskie podejście do horroru, a z drugiej tytuł tak straszny jak tylko się da:

Chciałem zrobić coś nowego. Chciałem zrobić coś innego. Miałem tę koncepcję OD, odkąd pracowałem nad Death Stranding, i pracowałem nad nią zupełnie sam. Nie mogę ujawnić zbyt wielu szczegółów, ale to coś, czego nikt nigdy wcześniej nie widział. Nowy system gry.

Przedstawiałem ten pomysł wielu osobom, dużym firmom, a także tym dopiero wschodzącym. Wszystkie mówiły to samo. Twierdziły, że jestem szalony i że kompletnie nie rozumieją tej koncepcji – że nie będą w stanie tego zrobić.

To gra dla jednego gracza i chciałem uczynić ją tak straszną, jak to tylko możliwe. Ale dla tych, którzy mogliby przestać grać, gdy stanie się zbyt strasznie, pomyślałem o systemie, który pozwoli im kontynuować zabawę. Nie mogę powiedzieć nic więcej, ponieważ dałoby to zbyt wiele wskazówek na temat tego systemu, a mógłbym wpaść w kłopoty za zbyt dużą gadatliwość!