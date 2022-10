Xbox z rekordowym okresesem – zaskakująco wysoka sprzedaż konsol Xbox Series S

Ostatnie miesiące były niezwykle udane dla amerykańskiej korporacji. Jak podaje serwis The Verge, w czasie od 1 lipca do 30 września Microsoft wygenerował 50,1 miliarda przychodu, z czego aż 17,6 miliarda dolarów stanowi zysk giganta z Redmond. Choć wpływy firmy wzrosły o 11 procent, zysk ostatecznie spadł o 14 procent – w tym przypadku przyczyną jest mniejsze zainteresowanie komputerami. W następnym kwartale korporacja przewiduje o 30 procent mniejszy przychód ze sprzedaży oprogramowania Windows, co jest oczywiście związane z inflacją i problemami w łańcuchu dostaw.

Rekordowy okres dla Microsoftu. Xboksy królują

Sytuacja prezentuje się jednak znacznie lepiej w przypadku konsol. Sprzedaż konsol Xbox wzrosła bowiem aż o 13 procent. Satya Nadella potwierdził też, że prawie połowa użytkowników Xbox Series S to nowi gracze w całym ekosystemie – wygląda więc na to, iż klienci chętnie sięgają po tańszy sprzęt.

Odnotowano przy tym wszystkim spadek przychodów z gier i usług o 3 procent, co, zdaniem samego przedsiębiorstwa, jest spowodowane ograniczeniami w treściach first oraz third party, krótszym zaangażowaniem i zarazem wyższą monetyzacją, którą nieco zrównoważył wzrost subskrypcji Xbox Game Pass. W sumie dział gier wygenerował 3,61 miliarda dolarów przychodu – to wzrost o około 0,47 procent w skali ubiegłego roku, dzięki czemu Xbox może pochwalić się najlepszym pierwszym kwartałem w historii.