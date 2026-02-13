Zaloguj się lub Zarejestruj

Artbook z Clair Obscur: Expedition 33 uznany za "starożytny artefakt". Został on skonfiskowany

2026/02/13 12:10
W sieci pojawiła się niecodzienna opowieść.

Zeszłoroczna premiera Clair Obscur: Expedition 33 okazała się gigantycznym sukcesem, a francuskie studio Sandfall Interactive błyskawicznie stało się nową gwiazdą gatunku jRPG. Popularność gry doprowadziła jednak do dość absurdalnej sytuacji na granicy, o której poinformował jeden z pechowych nabywców tzw. Zestawu Monolitu.

Clair Obscur: Expedition 33

Artbook Clair Obscur: Expedition 33 – konfiskata przez Ministerstwo Antyków

Jeden z graczy mieszkający w Iraku zamówił specjalne wydanie gadżetów z gry, w skład którego wchodzi m.in. figurka oraz „Dziennik Ekspedycji”. To właśnie ten ostatni przedmiot – stylizowany na stary, ręcznie ilustrowany album pełen tajemniczych symboli – przyciągnął uwagę służb celnych.

Urzędnicy uznali, że przedmiot wygląda na „zbyt stary”, i zarekwirowali go pod pretekstem podejrzenia o bycie nielegalnie wywożonym antykiem. Album został oficjalnie przekazany irackiemu Ministerstwu Kultury i Antyków oraz ekspertom z Muzeum Iraku w celu weryfikacji jego autentyczności.

GramTV przedstawia:

W oficjalnym piśmie, które otrzymał gracz, mowa jest o „artbooku o wartości pieniężnej” oraz zakazie importu tego typu obiektów bez specjalnych zezwoleń. Sytuacja jest o tyle kuriozalna, że:

  • Służby celne zignorowały dołączoną do zestawu figurkę Monolitu, skupiając się wyłącznie na albumie.
  • Deweloperzy najwyraźniej tak dobrze odwzorowali klimat „historycznego” artefaktu z gry, że zmylili profesjonalne służby graniczne.

Nabywca podchodzi do sprawy z humorem, oceniając całe zajście jako „doświadczenie 10/10”, choć na odzyskanie swojej własności będzie musiał poczekać co najmniej kilka tygodni, aż komitet techniczny potwierdzi, że rysunki przedstawiają bohaterów gry wideo, a nie zaginioną historię Mezopotamii.

Na koniec przypomnijmy, że Clair Obscur: Expedition 33 jest już dostępne na PC, PS5 i Xbox Series X/S (również w Game Passie). Jakiś czas temu jeden z twórców internetowych przeszedł tytuł bez otrzymywania obrażeń.

Tagi:

News
PC
PlayStation 5
artbook
Xbox Series X
Xbox Series S
Clair Obscur: Expedition 33
Sandfall Interactive
Clair Obscur
