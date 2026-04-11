Zapowiedź nowej gry Metro tuż za rogiem? Przecieki wskazują na wyczekiwane ogłoszenie

Mikołaj Berlik
2026/04/11 10:00
Znany informator potwierdza doniesienia.

Wygląda na to, że fani postapokaliptycznych niedługo doczekają się wielkiej zapowiedzi. Według najnowszych doniesień, nowa pełnoprawna odsłona serii Metro może zostać zaprezentowana już w przyszłym tygodniu.

Metro 2033 Redux
Metro – kiedy i gdzie spodziewać się zapowiedzi?

Głównym źródłem plotek jest użytkownik AlexandreNGamR, którego słowa potwierdził jeden z najbardziej wiarygodnych insiderów w branży – NateTheHate. Według doniesień francuza prezentacja ma nastąpić już w najbliższy czwartek, czyli 16 kwietnia. Wszystko wskazuje na to, że zapowiedź odbędzie się podczas nowej edycji Sony State of Play. Wydarzenie to ma być skoncentrowane na tytułach third-party, co idealnie pasuje do studia 4A Games i wydawcy Deep Silver. Jeśli gra nie pojawi się u Sony, deweloperzy mogą zdecydować się na niezależną zapowiedź w mediach społecznościowych w tym samym oknie czasowym (13–17 kwietnia).

Dla tych, którzy, tak jak ja, lubią tę serię, nowy Metro powinien zostać ogłoszony w przyszłym tygodniu.

Choć oficjalnych informacji jest mało, z przecieków i wcześniejszych komunikatów 4A Games wyłania się intrygujący obraz. Studio przyznało, że wojna na Ukrainie (gdzie narodziło się 4A Games) miała ogromny wpływ na scenariusz. Gra ma być bardziej brutalna i mroczna niż Metro Exodus. Spodziewamy się również powrotu klasycznych elementów (crafting, zbieranie dzienników), ale z większym naciskiem na dynamiczną pogodę, cykl dnia i nocy oraz "bezpieczne strefy" w stylu save-roomów z Resident Evil.

Niestety, jakichkolwiek wieści od deweloperów brak, więc musimy uzbroić się w cierpliwość – nic nie jest na ten moment oficjalnie potwierdzone.

Źródło:https://gamingbolt.com/new-metro-game-expected-to-be-announced-next-week-rumor

