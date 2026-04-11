Zapowiedź nowej gry Metro tuż za rogiem? Przecieki wskazują na wyczekiwane ogłoszenie

Wygląda na to, że fani postapokaliptycznych niedługo doczekają się wielkiej zapowiedzi. Według najnowszych doniesień, nowa pełnoprawna odsłona serii Metro może zostać zaprezentowana już w przyszłym tygodniu.

Metro – kiedy i gdzie spodziewać się zapowiedzi?

Głównym źródłem plotek jest użytkownik AlexandreNGamR, którego słowa potwierdził jeden z najbardziej wiarygodnych insiderów w branży – NateTheHate. Według doniesień francuza prezentacja ma nastąpić już w najbliższy czwartek, czyli 16 kwietnia. Wszystko wskazuje na to, że zapowiedź odbędzie się podczas nowej edycji Sony State of Play. Wydarzenie to ma być skoncentrowane na tytułach third-party, co idealnie pasuje do studia 4A Games i wydawcy Deep Silver. Jeśli gra nie pojawi się u Sony, deweloperzy mogą zdecydować się na niezależną zapowiedź w mediach społecznościowych w tym samym oknie czasowym (13–17 kwietnia).

