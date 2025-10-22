Xbox Game Pass ze świeżą dostawą gier. Microsoft prezentuje najnowszą ofertę

Sprawdźcie, jakie produkcje w nadchodzących tygodniach zasilą usługę producenta konsol Xbox.

W tym tygodniu informowaliśmy, że Xbox Game Pass straci wkrótce kilka wysoko ocenianych gier. Na szczęście dzisiaj przyszedł czas na nieco bardziej pozytywne wieści, które powinny zainteresować wszystkich klientów producenta konsol Xbox. W sieci pojawiła się bowiem lista gier, które w najbliższych tygodniach zasilą usługę Microsoftu.

Jedną z najważniejszych pozycji na liście jest bez wątpienia The Outer Worlds 2. Zgodnie z zapowiedziami nowe RPG studia Obsidian Entertainment zadebiutuje na rynku już 29 października 2025 roku i tego samego dnia trafi w ręce abonentów Xbox Game Pass Ultimate oraz PC Game Pass. Nie jest to jednak jedyna premierowa produkcja, która w najbliższym czasie trafi w ręce abonentów Microsoftu.

Już jutro – 23 października 2025 roku – odbędzie się bowiem premiera PowerWash Simulator 2, który również dostępny będzie od początku dla subskrybentów Xbox Game Pass Ultimate oraz PC Game Pass. Nieco później, bo 4 listopada 2025 roku, abonenci wspomnianych usług otrzymają natomiast możliwość zapoznania się z Football Manager 26. Pełną ofertę Xbox Game Pass na drugą połowę października i początek listopada znajdziecie poniżej. Xbox Game Pass – nowości na drugą połowę października i początek listopada 2025 dostępne od dzisiaj – Commandos: Origins (PC, konsole Xbox i chmura) – Game Pass Premium

– (PC, konsole Xbox i chmura) – Game Pass Premium dostępne od dzisiaj – Microsoft Flight Simulator (PC, konsole Xbox Series i chmura) – Game Pass Premium

– (PC, konsole Xbox Series i chmura) – Game Pass Premium 23 października – PowerWash Simulator 2 (PC, konsole Xbox Series i chmura) – Game Pass Ultimate i PC Game Pass

– (PC, konsole Xbox Series i chmura) – Game Pass Ultimate i PC Game Pass 23 października – Bounty Star (PC, konsole Xbox Series i chmura) – Game Pass Ultimate i PC Game Pass

– (PC, konsole Xbox Series i chmura) – Game Pass Ultimate i PC Game Pass 24 października – Super Fantasy Kingdom - Game Preview (PC) – Game Pass Ultimate i PC Game Pass

– (PC) – Game Pass Ultimate i PC Game Pass 28 października – Halls of Tournament (PC, konsole Xbox Series i chmura) – Game Pass Ultimate, Game Pass Premium i PC Game Pass

– (PC, konsole Xbox Series i chmura) – Game Pass Ultimate, Game Pass Premium i PC Game Pass 29 października – The Outer Worlds 2 (PC, konsole Xbox Series i chmura) – Game Pass Ultimate i PC Game Pass

– (PC, konsole Xbox Series i chmura) – Game Pass Ultimate i PC Game Pass 4 listopada – 1000xResist (PC, konsole Xbox Series i chmura) – Game Pass Ultimate, Game Pass Premium i PC Game Pass

– (PC, konsole Xbox Series i chmura) – Game Pass Ultimate, Game Pass Premium i PC Game Pass 4 listopada – Football Manager 26 (PC) – Game Pass Ultimate i PC Game Pass

– (PC) – Game Pass Ultimate i PC Game Pass 4 listopada – Football Manager 26 Console (PC, konsole Xbox i chmura) – Game Pass Ultimate i PC Game Pass

Mikołaj Ciesielski Cześć, jestem Mikołaj i w gram.pl pracuję od 2020 roku. Zajmuję się głównie newsami, ale tworzę też różnego rodzaju quizy oraz zestawienia TOP 10. Prywatnie fan fantastyki i gier z dobrą fabułą.