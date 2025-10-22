Zaloguj się lub Zarejestruj

Xbox Game Pass ze świeżą dostawą gier. Microsoft prezentuje najnowszą ofertę

Mikołaj Ciesielski
2025/10/22 17:45
0
0

Sprawdźcie, jakie produkcje w nadchodzących tygodniach zasilą usługę producenta konsol Xbox.

W tym tygodniu informowaliśmy, że Xbox Game Pass straci wkrótce kilka wysoko ocenianych gier. Na szczęście dzisiaj przyszedł czas na nieco bardziej pozytywne wieści, które powinny zainteresować wszystkich klientów producenta konsol Xbox. W sieci pojawiła się bowiem lista gier, które w najbliższych tygodniach zasilą usługę Microsoftu.

Oferta Xbox Game Pass na drugą połowę października i pierwsze dni listopada
Jedną z najważniejszych pozycji na liście jest bez wątpienia The Outer Worlds 2. Zgodnie z zapowiedziami nowe RPG studia Obsidian Entertainment zadebiutuje na rynku już 29 października 2025 roku i tego samego dnia trafi w ręce abonentów Xbox Game Pass Ultimate oraz PC Game Pass. Nie jest to jednak jedyna premierowa produkcja, która w najbliższym czasie trafi w ręce abonentów Microsoftu.

GramTV przedstawia:

Już jutro – 23 października 2025 roku – odbędzie się bowiem premiera PowerWash Simulator 2, który również dostępny będzie od początku dla subskrybentów Xbox Game Pass Ultimate oraz PC Game Pass. Nieco później, bo 4 listopada 2025 roku, abonenci wspomnianych usług otrzymają natomiast możliwość zapoznania się z Football Manager 26. Pełną ofertę Xbox Game Pass na drugą połowę października i początek listopada znajdziecie poniżej.

Xbox Game Pass – nowości na drugą połowę października i początek listopada 2025

  • dostępne od dzisiaj Commandos: Origins (PC, konsole Xbox i chmura) – Game Pass Premium
  • dostępne od dzisiajMicrosoft Flight Simulator (PC, konsole Xbox Series i chmura) – Game Pass Premium
  • 23 październikaPowerWash Simulator 2 (PC, konsole Xbox Series i chmura) – Game Pass Ultimate i PC Game Pass
  • 23 październikaBounty Star (PC, konsole Xbox Series i chmura) – Game Pass Ultimate i PC Game Pass
  • 24 październikaSuper Fantasy Kingdom - Game Preview (PC) – Game Pass Ultimate i PC Game Pass
  • 28 październikaHalls of Tournament (PC, konsole Xbox Series i chmura) – Game Pass Ultimate, Game Pass Premium i PC Game Pass
  • 29 październikaThe Outer Worlds 2 (PC, konsole Xbox Series i chmura) – Game Pass Ultimate i PC Game Pass
  • 4 listopada1000xResist (PC, konsole Xbox Series i chmura) – Game Pass Ultimate, Game Pass Premium i PC Game Pass
  • 4 listopada Football Manager 26 (PC) – Game Pass Ultimate i PC Game Pass
  • 4 listopada Football Manager 26 Console (PC, konsole Xbox i chmura) – Game Pass Ultimate i PC Game Pass
Źródło:https://news.xbox.com/en-us/2025/10/22/xbox-game-pass-october-2025-wave-2

Tagi:

News
PC
Microsoft
Xbox One
oferta
abonament
Xbox Game Pass
usługa
subskrypcja
Xbox Game Pass Ultimate
Xbox Series X
Xbox Series S
The Outer Worlds 2
PC Game Pass
PowerWash Simulator 2
Football Manager 26
Xbox Game Pass Premium
Mikołaj Ciesielski

Cześć, jestem Mikołaj i w gram.pl pracuję od 2020 roku. Zajmuję się głównie newsami, ale tworzę też różnego rodzaju quizy oraz zestawienia TOP 10. Prywatnie fan fantastyki i gier z dobrą fabułą.

