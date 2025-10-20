Zaloguj się lub Zarejestruj

Xbox Game Pass straci jedną z najwyżej ocenianych gier. Czasu na jej ogranie pozostało niewiele

Jakub Piwoński
2025/10/20 09:10
0
0

Ale to nie koniec cięć.

Usługa Xbox Game Pass już wkrótce straci jedną ze swoich najlepiej ocenianych gier. Return to Monkey Island – znakomita przygodówka autorstwa Rona Gilberta i Dave’a Grossmana – zniknie z katalogu 31 października. Tego samego dnia usługę opuszczą także Jusant oraz Metal Slug Tactics. Choć Microsoft nie opublikował jeszcze pełnej listy gier, które zostaną usunięte w drugiej fali październikowych zmian, informacja o nadchodzących rotacjach pojawiła się już 18 października w aplikacji Xbox – w sekcji „Wkrótce znikam”.

Return to Monkey Island
Return to Monkey Island

Te gry już wkrótce znikną z oferty Xbox Game Pass

Spośród trzech tytułów, które znikną z usługi, to właśnie Return to Monkey Island budzi największy żal wśród graczy. Produkcja zdobyła 97% pozytywnych rekomendacji w serwisie OpenCritic oraz średnią ocenę 87 punktów na podstawie ponad stu recenzji, co plasuje ją wśród najlepiej ocenianych gier w historii Xbox Game Pass. To nostalgiczna, humorystyczna przygodówka point & click, w której gracz ponownie wciela się w pirata Guybrusha Threepwooda, by rozwikłać tajemnicę tytułowej Małpiej Wyspy i zmierzyć się ze starym rywalem, LeChuckiem.

GramTV przedstawia:

Równie ciepłe przyjęcie zyskał Jusant od studia Don’t Nod – jego średnia ocena w OpenCritic to 84 punkty, a współczynnik rekomendacji recenzentów wynosi 91%. To nastrojowa gra eksploracyjna skupiona na wspinaczce po tajemniczej, pustynnej wieży, gdzie gracz odkrywa historię zaginionej cywilizacji i uczy się rytmu natury.

Z kolei Metal Slug Tactics, strategiczna gra RPG w stylu pixel-art, wymaga znacznie więcej czasu – ukończenie może zająć nawet 40 godzin. To taktyczna odsłona kultowej serii strzelanek, w której dowodzimy oddziałem bohaterów Metal Slug, łącząc turową strategię z dynamiczną akcją i charakterystycznym stylem retro. Wymienione gry pozostaną w ofercie Game Pass do końca października.

Źródło:https://gamerant.com/xbox-game-pass-games-leaving-october-2025-return-to-monkey-island/

Tagi:

News
Xbox Game Pass
Metal Slug Tactics
Return to Monkey Island
Jusant
Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112