Xbox Game Pass straci jedną z najwyżej ocenianych gier. Czasu na jej ogranie pozostało niewiele

Usługa Xbox Game Pass już wkrótce straci jedną ze swoich najlepiej ocenianych gier. Return to Monkey Island – znakomita przygodówka autorstwa Rona Gilberta i Dave’a Grossmana – zniknie z katalogu 31 października. Tego samego dnia usługę opuszczą także Jusant oraz Metal Slug Tactics. Choć Microsoft nie opublikował jeszcze pełnej listy gier, które zostaną usunięte w drugiej fali październikowych zmian, informacja o nadchodzących rotacjach pojawiła się już 18 października w aplikacji Xbox – w sekcji „Wkrótce znikam”.

Te gry już wkrótce znikną z oferty Xbox Game Pass

Spośród trzech tytułów, które znikną z usługi, to właśnie Return to Monkey Island budzi największy żal wśród graczy. Produkcja zdobyła 97% pozytywnych rekomendacji w serwisie OpenCritic oraz średnią ocenę 87 punktów na podstawie ponad stu recenzji, co plasuje ją wśród najlepiej ocenianych gier w historii Xbox Game Pass. To nostalgiczna, humorystyczna przygodówka point & click, w której gracz ponownie wciela się w pirata Guybrusha Threepwooda, by rozwikłać tajemnicę tytułowej Małpiej Wyspy i zmierzyć się ze starym rywalem, LeChuckiem.