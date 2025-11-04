Zaloguj się lub Zarejestruj

Xbox Game Pass ze świetną ofertą na listopad. Na liście aż 6 premierowych gier

Mikołaj Ciesielski
2025/11/04 17:10
W najbliższych dniach abonenci Microsoftu nie będą mogli narzekać na brak nowości.

Kilka dni temu w sieci pojawiła się lista gier, które opuszczą bibliotekę Xbox Game Pass w połowie listopada 2025 roku. Dzisiaj natomiast przyszedł czas na nieco lepsze wieści. Dowiedzieliśmy się bowiem, jakie produkcje trafią w ręce abonentów usługi Microsoftu w pierwszej połowie bieżącego miesiąca.

Oferta Xbox Game Pass na pierwszą połowę listopada 2025
Bez wątpienia najgłośniejszą produkcją na liście jest Call of Duty: Black Ops 7. Zgodnie z zapowiedziami nowa odsłona popularnej serii pierwszoosobowych strzelanek zadebiutuje na rynku już 14 listopada 2025 roku i tego samego dnia trafi w ręce subskrybentów Xbox Game Pass Ultimate oraz PC Game Pass. To jednak nie koniec dobrych wieści dla abonentów wspomnianych usług.

W pierwszej połowie listopada klienci Microsoftu otrzymają bowiem dostęp do jeszcze 5 premierowych produkcji. Szczególnie interesująco zapowiadają się takie tytuły jak Whsikerwood czy Winter Burrow, które zadebiutują odpowiednio 6 oraz 12 listopada 2025 roku. Pełną ofertę Xbox Game Pass na pierwszą połowę bieżącego miesiąca znajdziecie poniżej.

Xbox Game Pass – nowości na listopad 2025

  • 5 listopadaDead Static Drive (PC, konsole Xbox i chmura) – Game Pass Ultimate, PC Game Pass
  • 5 listopadaSniper Elite: Resistance (PC, konsole Xbox i chmura) – Game Pass Premium
  • 6 listopadaEgging On (PC, konsole Xbox Series i chmura) – Game Pass Ultimate, PC Game Pass
  • 6 listopada Whiskerwood (PC) – Game Pass Ultimate, PC Game Pass
  • 7 listopadaVoidtrain (PC, konsole Xbox Series i chmura) – Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Premium
  • 11 listopadaGreat God Grove (PC, konsole Xbox Series i chmura) – Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Premium
  • 11 listopadaLara Croft and the Temple of Osiris (PC, konsole Xbox i chmura) – Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Premium
  • 11 listopadaPigeon Simulator (PC, konsole Xbox Series i chmura) – Game Pass Ultimate, PC Game Pass
  • 12 listopadaRelic Hunters Legend (PC, konsole Xbox i chmura) – Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Premium
  • 14 listopadaCall of Duty: Black Ops 7 (PC, konsole Xbox i chmura) – Game Pass Ultimate, PC Game Pass
Źródło:https://news.xbox.com/en-us/2025/11/04/xbox-game-pass-november-2025-wave-1

