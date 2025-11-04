Xbox Game Pass ze świetną ofertą na listopad. Na liście aż 6 premierowych gier

Bez wątpienia najgłośniejszą produkcją na liście jest Call of Duty: Black Ops 7. Zgodnie z zapowiedziami nowa odsłona popularnej serii pierwszoosobowych strzelanek zadebiutuje na rynku już 14 listopada 2025 roku i tego samego dnia trafi w ręce subskrybentów Xbox Game Pass Ultimate oraz PC Game Pass. To jednak nie koniec dobrych wieści dla abonentów wspomnianych usług.
W pierwszej połowie listopada klienci Microsoftu otrzymają bowiem dostęp do jeszcze 5 premierowych produkcji. Szczególnie interesująco zapowiadają się takie tytuły jak Whsikerwood czy Winter Burrow, które zadebiutują odpowiednio 6 oraz 12 listopada 2025 roku. Pełną ofertę Xbox Game Pass na pierwszą połowę bieżącego miesiąca znajdziecie poniżej.
Xbox Game Pass – nowości na listopad 2025
5 listopada – Dead Static Drive (PC, konsole Xbox i chmura) – Game Pass Ultimate, PC Game Pass
5 listopada – Sniper Elite: Resistance (PC, konsole Xbox i chmura) – Game Pass Premium
6 listopada – Egging On (PC, konsole Xbox Series i chmura) – Game Pass Ultimate, PC Game Pass
6 listopada – Whiskerwood (PC) – Game Pass Ultimate, PC Game Pass
7 listopada – Voidtrain (PC, konsole Xbox Series i chmura) – Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Premium
11 listopada – Great God Grove (PC, konsole Xbox Series i chmura) – Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Premium
11 listopada – Lara Croft and the Temple of Osiris (PC, konsole Xbox i chmura) – Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Premium
11 listopada – Pigeon Simulator (PC, konsole Xbox Series i chmura) – Game Pass Ultimate, PC Game Pass
12 listopada – Relic Hunters Legend (PC, konsole Xbox i chmura) – Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Premium
14 listopada – Call of Duty: Black Ops 7 (PC, konsole Xbox i chmura) – Game Pass Ultimate, PC Game Pass
