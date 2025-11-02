Wielkie gry opuszczają Xbox Game Pass w listopadzie. STALKER 2 i polski hit znikają z oferty

Mocne tytuły już wkrótce nie będą dostępne w usłudze Microsoftu.

Microsoft ogłosił kolejne zmiany w bibliotece Xbox Game Pass. Już 15 listopada z oferty zniknie pięć tytułów, w tym kilka wyjątkowo głośnych produkcji, które cieszyły się dużym zainteresowaniem graczy. Xbox Game Pass – w połowie listopada zniknie z oferty pięć gier, w tym Frostpunk i STALKER 2 Z usługi zostaną usunięte: S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, Frostpunk, Football Manager 2024, Spirittea oraz Blacksmith Master. Produkcje będą dostępne do wspomnianej daty zarówno na konsolach Xbox, jak i komputerach. Jedyny wyjątek stanowi Blacksmith Master, który ukazał się wyłącznie na PC. Posiadacze aktywnej subskrypcji mogą przed usunięciem gier skorzystać ze standardowej zniżki Game Pass i dodać je do swojej kolekcji na stałe.

Wśród tytułów, które opuszczą usługę, wyróżnia się S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, czyli długo wyczekiwany projekt ukraińskiego studia GSC Game World. Produkcja przenosi graczy w sam środek Strefy Wykluczenia, gdzie radioaktywne pustkowia pełne mutantów i anomalii stają się tłem dla mrocznej historii o przetrwaniu. Gra, dostępna dotąd na PC i Xbox Series X/S, zadebiutuje również na PlayStation 5 już 20 listopada tego roku. Kolejnym dużym tytułem na liście jest Frostpunk od warszawskiego 11 bit studios. Ten ceniony survivalowy city builder, w którym zarządzamy ostatnim miastem ludzkości w epoce lodowcowej, odchodzi z usługi w momencie, gdy jego kontynuacja, Frostpunk 2, zdobywa uznanie na PC i przygotowuje się do premiery konsolowej w 2025 roku.

Nie zabrakło też sportowej propozycji. Football Manager 2024 to poprzednia odsłona legendarnej serii menedżerskiej od Sports Interactive i SEGA. Gra wprowadziła m.in. funkcję przenoszenia zapisów z poprzedniej części, co pozwoliło fanom kontynuować wieloletnie kariery trenerskie. Dla fanów spokojniejszych klimatów zniknięcie Spirittea może być równie bolesne. Produkcja inspirowana Stardew Valley zabiera graczy do urokliwego miasteczka zamieszkanego przez duchy, gdzie głównym zadaniem jest prowadzenie magicznej łaźni. Listę zamyka Blacksmith Master, strategia ekonomiczna od Untitled Studio, w której prowadzimy własną kuźnię, dbając o cały proces produkcji, od wydobycia rud po tworzenie broni i biżuterii. Za kilka dni Microsoft zapowie gry, które pojawią się w listopadowej ofercie Xbox Game Pass. Już teraz wiadomo, że na liście znajdują się 1000xResist oraz Football Manager 26, które zostaną dodane 4 listopada.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.