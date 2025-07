Xbox Game Pass z ofertą na lipiec. Wyczekiwana premiera i powrót wielkiego hitu

Nie jest to jednak jedyny tytuł, którym w najbliższym czasie powinni zainteresować się abonenci Microsoftu. Już dzisiaj abonament amerykańskiej firmy zostanie bowiem wzbogacona o Little Nightmares II oraz Rise of the Tomb Raider, a za dwa tygodnie będziemy świadkami wielkiego powrotu High On Life do usługi producenta konsol Xbox. Pełną ofertę Xbox Game Pass na lipiec 2025 roku znajdziecie poniżej.

Xbox Game Pass – nowości na lipiec 2025

dostępne od dzisiaj – Little Nightmares II (PC, konsole Xbox i chmura) – Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard

dostępne od dzisiaj – Rise of the Tomb Raider (PC, konsole Xbox i chmura) – Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard

2 lipca – Legend of Mana (konsole Xbox) – Game Pass Standard

2 lipca – Trials of Mana (konsole Xbox) – Game Pass Standard

3 lipca – Ultimate Chicken Horse (PC, konsole Xbox i chmura) – Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard

8 lipca – The Ascent (PC, konsole Xbox i chmura) – Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard

9 lipca – Minamli Lane (PC, konsole Xbox i chmura) – Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard

11 lipca – Tony Hawk's Pro Skater 3+4 (PC, konsole Xbox i chmura) – Game Pass Ultimate, PC Game Pass

15 lipca – High On Life (PC, konsole Xbox i chmura) – Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard

Xbox Game Pass – gry usuwane w połowie lipca 2025

15 lipca – Flock (PC, konsole Xbox i chmura)

15 lipca – Mafia Definitive Edition (PC, konsole Xbox i chmura)

15 lipca – Magical Delicacy (PC, konsole Xbox i chmura)

15 lipca – Tchia (PC, konsole Xbox i chmura)

15 lipca – The Callisto Protocol (PC, konsole Xbox i chmura)

– (PC, konsole Xbox i chmura) 15 lipca – The Case of the Golden Idol (PC, konsole Xbox i chmura)