Xbox Game Pass rozbije bank w lipcu. Nie będzie czasu na nudę

Amerykańska korporacja szykuje dla graczy bardzo mocny miesiąc w Xbox Game Pass. Już w przyszłym miesiącu do katalogu usługi trafi siedem nowych gier, w tym dwie produkcje stworzone przez wewnętrzne studia Microsoftu. To dopiero początek oferty, ponieważ kolejne tytuły zostaną ogłoszone wkrótce.

Xbox Game Pass – oferta na lipiec 2025

Już 1 lipca użytkownicy Xbox Game Pass otrzymają dostęp do dwóch cenionych produkcji: Little Nightmares 2 oraz Rise of the Tomb Raider. Obie gry będą dostępne na konsolach, PC i w chmurze.