Xbox Game Pass z ofertą na kwiecień. Duży hit i nowość od Microsoftu

Microsoft ogłosił pełną listę nowości w Xbox Game Pass na kwiecień. Subskrybenci usługi będą mogli od dzisiaj zagrać w Loop Hero, a już 12 kwietnia pojawi się Ghostwire: Tokyo od Tango Gameworks. Dużą nowością jest Minecraft Legends, czyli strategia osadzona w uniwersum Minecrafta, która pojawi się już 18 kwietnia.

Firma potwierdziła również, że w połowie miesiąca z biblioteki usługi zniknie siedem gier, w tym Rainbow Six Extraction oraz Life is Strange: True Colors. Co ciekawe, na liście brakuje Quantum Break, na które licencja ma zostać wznowiona i gra nie zniknie całkowicie z Xbox Game Pass.

Xbox Game Pass – oferta na kwiecień 2023