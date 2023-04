Nie tylko Quantum Break. Xbox Game Pass straci w połowie kwietnia aż 8 gier

Już wczoraj informowaliśmy Was, że na liście gier oznaczonych do usunięcia z Xbox Game Pass znalazło się Quantum Break. Niestety nie jest to koniec złych wiadomości dla subskrybentów Microsoftu. Produkcja studia Remedy Entertainment nie będzie bowiem jedyną produkcją, która w najbliższym czasie opuści abonament amerykańskiej firmy. W połowie kwietnia ze wspomnianej usługi – jak się okazuje – zniknie łącznie aż 8 gier.



Na liście gier oznaczonych do usunięcia z Xbox Game Pass znajdziemy obecnie nie tylko Quantum Break, ale także Rainbow Six Extraction – poboczną odsłonę serii taktycznych strzelanek, która została osadzona w konwencji survival horroru. Jeśli nie wiecie, czy warto dać szansę wspomnianej produkcji, to zapraszamy Was do lektury: Rainbow Six: Extraction – recenzja – w alternatywnym świecie...



Gra Ubisoftu nie jest jednak jedyną produkcją z segmentu AAA, która opuści niebawem usługę Microsoftu. Już w połowie kwietnia z biblioteki Xbox Game Pass zniknie bowiem również Life is Strange: True Colors, czyli trzecia główna odsłona popularnej serii przygodówek. Do sprawdzenia wspomnianego tytułu być może zachęci Was: Life is Strange: True Colors jest jak świetna książka. Recenzja bez spoilerów.



Jak wspomnieliśmy wyżej, biblioteka Xbox Game Pass już niedługo zostanie uszczuplona aż o 8 gier. Oprócz Quantum Break, Rainbow Six Extraction i Life is Strange: True Colors na liście znajdziemy również m.in. The Riftbreaker oraz The Long Dark. Pełna lista gier oznaczonych do usunięcia z usługi Microsoftu w połowie kwietnia dostępna jest poniżej.

Gry usuwane z Xbox Game Pass (kwiecień 2023)