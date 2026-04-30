Hogwarts Legacy za darmo w Epic Games Store. Wyjątkowy prezent na majówkę

Gra ponownie dostępna jest do odebrania w prezencie.

Epic Games Store zaskoczyło graczy dodatkową niespodzianką. Oprócz tradycyjnej kolejnej darmowej gry, sklep właśnie udostępnił za darmo Hogwarts Legacy. Wielki hit studia Avalanche Software z uniwersum Harry’ego Pottera jest dostępny do odebrania tylko do 3 maja do godziny 17:00 czasu polskiego.

Hogwarts Legacy do odebrania za darmo w Epic Games Store

To nie pierwszy raz, gdy produkcja trafiła za darmo do graczy. Pod koniec ubiegłego roku, tuż przed The Game Awards, również można było przypisać Hogwarts Legacy do swojego konta Epic Games Store. Jeśli ktoś przegapił tamtą okazję, teraz ma drugą szansę, choć ponownie ograniczoną czasowo.