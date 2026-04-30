Hogwarts Legacy za darmo w Epic Games Store. Wyjątkowy prezent na majówkę

Gra ponownie dostępna jest do odebrania w prezencie.
Epic Games Store zaskoczyło graczy dodatkową niespodzianką. Oprócz tradycyjnej kolejnej darmowej gry, sklep właśnie udostępnił za darmoHogwarts Legacy.Wielki hit studia Avalanche Software z uniwersum Harry’ego Pottera jest dostępny do odebrania tylko do 3 maja do godziny 17:00 czasu polskiego.
Hogwarts Legacy do odebrania za darmo w Epic Games Store
To nie pierwszy raz, gdy produkcja trafiła za darmo do graczy. Pod koniec ubiegłego roku, tuż przed The Game Awards, również można było przypisać Hogwarts Legacy do swojego konta Epic Games Store. Jeśli ktoś przegapił tamtą okazję, teraz ma drugą szansę, choć ponownie ograniczoną czasowo.
Równocześnie twórcy z Avalanche Software oraz wydawca Warner Bros. Games pracują już nad kontynuacją. Według dotychczasowych doniesień druga część ma przenieść akcję w bardziej współczesne realia i w pewien sposób powiązać ją z przygotowywaną adaptacją od HBO. Na konkrety trzeba jednak jeszcze poczekać.
Hogwarts Legacy to fabularna gra akcji z otwartym światem osadzona w świecie przedstawionym w serii książek o Harrym Potterze. Udaj się w podróż po zarówno znanych, jak i nowych miejscach, by badając je odkrywać fantastyczne zwierzęta, modyfikować wygląd swojego bohatera, warzyć eliksiry, doprowadzać do mistrzostwa rzucanie zaklęć i rozwijać swoje talenty. Zdecyduj jakim czarodziejem lub jaką czarownicą będziesz.
Przeżyj przygodę w XIX-wiecznym Hogwarcie. Wciel się w postać dzierżącą klucz do antycznego sekretu, który może podzielić świat magii. Zawiązuj sojusze, walcz z czarnoksiężnikami i zadecyduj o losie świata magii. Ty decydujesz o swoim dziedzictwie.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!